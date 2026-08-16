EcoEscuelas celebra dos décadas de educación ambiental en planteles de Puerto Rico

Con la meta de continuar formando a una nueva generación de líderes ambientales desde los salones de clase, el programa internacional EcoEscuelas celebra dos décadas de presencia en Puerto Rico.

La iniciativa, que actualmente impacta a 15 escuelas públicas y colegios en la isla, promueve que los estudiantes identifiquen retos ambientales en su comunidad escolar y desarrollen planes de acción dirigidos, principalmente, a la reducción del consumo de agua y energía, manejo de desperdicios, biodiversidad y cambio climático.

“Mas que muchas actividades, lo que queremos es que las escuelas establezcan metas de mejora a corto y largo plazo. Buscamos que los estudiantes no solo reciban información, sino que sean agentes activos de cambio”, explicó Carmen R. Valentín del Río, directora ejecutiva de la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS), a cargo de la coordinación del proyecto establecido en Puerto Rico desde 2006.

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Creado en 1994 por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), EcoEscuelas es el programa más grande de su tipo a nivel mundial, con presencia en más de 100 países y miles de centros educativos.

El proyecto integra la educación ambiental al currículo escolar mediante una metodología que promueve el liderazgo estudiantil y el desarrollo continuo.

Y, como parte de los logros en las dos décadas en Puerto Rico, OPAS confirmó que 12 de los 15 planteles impactados cuentan con la certificación internacional de Bandera Verde, un reconocimiento que valida su compromiso continuo con la sostenibilidad.

EcoEscuelas es el programa de educación ambiental más grande del mundo. (Suministrada)

Para obtener la certificación, las escuelas deben completar -al menos- dos años académicos dentro del programa y documentar sus avances mediante un portafolio que es evaluado bajo una rúbrica internacional.

“Toma tiempo demostrar que las mejoras son constantes y que la sostenibilidad realmente se integró a la cultura escolar”, sostuvo Valentín del Río.

Durante el pasado año escolar, EcoEscuelas impactó a cerca de 5,000 estudiantes y maestros en la isla. La mitad de las instituciones participantes pertenecen al sistema público, mientras el resto son colegios privados.

Educación sobre resiliencia climática

Uno de los proyectos más recientes, el taller de Escuelas y Comunidades Resilientes 2026, se llevó a cabo este verano en la Escuela Montessori Guillermo Riefkohl en Patillas, que contó con 59 participantes en un programa piloto sobre resiliencia climática.

La iniciativa, liderada por las maestras Olga Morales y Valeria González, incluyó actividades para interpretar mapas históricos de huracanes, analizar índices de calor, identificar riesgos climáticos en su municipio y presentar propuestas a la comunidad. El programa culminó con una visita al Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe, en Caguas.

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Los estudiantes presentan sus proyectos y logros, una vez concluyen las etapas educativas. (Suministrada)

La escuela también mantiene proyectos permanentes como un mariposario, viveros, composta y manejo integral de residuos, iniciativas desarrolladas como parte de su participación en EcoEscuelas.

En otros planteles, los proyectos incluyen campañas para eliminar las botellas plásticas desechables, programas de reciclaje de textiles y espejuelos, monitoreo de temperaturas para diseñar infraestructura verde y actividades educativas dirigidas a las comunidades.

Los retos

A pesar del éxito del programa en las escuelas participantes, OPAS reconoce que uno de sus principales retos continúa siendo ampliar la participación de planteles públicos.

“El sistema público enfrenta muchos cambios administrativos y una gran carga de trabajo para los maestros. Estamos simplificando herramientas para que, integrar la sostenibilidad al currículo, sea más viable”, indicó Valentín del Río.

La organización también enfrenta limitaciones económicas. Participar en EcoEscuelas requiere un costo de registro de $250 para escuelas nuevas y una cuota anual de renovación de $220, fondos que cubren materiales, acompañamiento técnico y capacitaciones durante el año académico.

Algunos de estos materiales son los que se utilizan en talleres, como este de ingeniería sostenible para la fabricación de carros solares en miniatura. (Suministrada)

Sin embargo, cuando una escuela demuestra compromiso, pero no cuenta con los recursos para costear la inscripción, OPAS gestiona becas mediante auspicios privados, municipios y donativos.

Actualmente, la organización abrió una nueva convocatoria para que escuelas públicas, privadas y Montessori, desde nivel preescolar hasta escuela superior, soliciten su ingreso al programa de cara al próximo año académico.

Para Valentín del Río, la educación ambiental trasciende el reciclaje o la conservación de recursos naturales.

“A veces cuando hablamos de educación ambiental la gente imagina restricciones, pero nosotros hablamos de oportunidades. Se trata de proteger el capital natural del que depende nuestra economía y preparar a los estudiantes para tomar decisiones responsables pensando en el futuro”, afirmó.