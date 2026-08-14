Captan inusual rayo gigante durante tormenta en Cabo Rojo

Si usted fue uno de los que presenció el raro, súbito y potente destello que iluminó el cielo de Cabo Rojo ayer, jueves, sepa que fue testigo de un raro fenómeno atmosférico conocido como un rayo gigante, o “gigantic jet lighting”.

El videógrafo e investigador de eventos luminosos transitorios, Frankie Lucena, captó el momento en un vídeo publicado por The Weather Channel. El fenómeno se produce en la parte superior de una tormenta eléctrica y se eleva hacia la atmósfera superior, llegando a veces hasta la ionosfera.

Sin embargo, el medio explicó que, si bien el destello visto ayer en Puerto Rico era de color rojo, los chorros gigantes también pueden verse de color blanco o azul.

La meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, Cecile Villanueva Birriel, confirmó a El Nuevo Día que se trató de un rayo gigante.

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“Es un fenómeno natural que ocurre cuando hay tronadas bien, bien fuertes y ocurren bien arriba en la atmósfera, entre unas 31 a 55 millas de altura. Son inusuales, pero donde son más frecuentes son en el área de Cabo Rojo porque es donde se dan las tronadas fuertes en horas de la tarde”, explicó Villanueva Birriel.

“Se dividen por escalas de acuerdo con la distancia en que ocurren en la atmosfera, pero es algo bien natural. No sucede todo el tiempo con todas las tronadas, pero sí ha ocurrido en el pasado en Puerto Rico”, añadió.

Según explicó, los rayos gigantes son parte de los destellos súperatmosféricos o descargas súperatmosféricas, una familia de fenómenos eléctricos súbitos que ocurren en alturas por encima de las altitudes de los destellos normales.

De acuerdo con el portal de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), estos fenómenos son un tipo potente de descarga eléctrica que se extiende desde la cima de una tormenta eléctrica hasta la atmósfera superior.

“Suelen observarse por casualidad, a menudo por pasajeros de avión o captados involuntariamente por cámaras terrestres que enfocan otros fenómenos. Los rayos gigantes aparecen cuando las condiciones turbulentas en las cimas de las imponentes tormentas eléctricas permiten que los rayos escapen de la tormenta, propagándose hacia el espacio. Crean un puente eléctrico entre la parte superior de las nubes (a unas 12 millas) y la atmósfera superior (a unas 62 millas), depositando una cantidad significativa de carga eléctrica”, enfatizó la NASA en el escrito.