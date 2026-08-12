Temen por la salud de “Miguelito”, el delfín que nada con turistas en Icacos

“Boating Puerto Rico”, un negocio de renta de botes local, se hizo viral por compartir vídeos de un delfín “amigable” que interactúa con turistas en las aguas de Icacos, parte de la reserva natural de Cayos de la Cordillera de Fajardo.

Sin embargo, expertos advierten que interactuar con estas especies es ilegal y representa un riesgo mayor tanto para las personas como para el animal, que ya estaría enfrentando consecuencias en su salud.

Varios vídeos compartidos en las redes sociales de Boating PR muestran al delfín apodado “Miguelito” nadando entre un mar de turistas, quienes lo persiguen y tocan. Algunos comentarios en las redes sociales alegan que también alimentan al delfín para atraerlo a las embarcaciones y servir de entretenimiento para turistas.

Sin embargo, Reinaldo Domínguez, representante de Boating PR, negó que el animal se alimente.

El delfín “Miguelito” se viraliza en Icacos, pero hay una seria advertencia Este mamífero marino interactúa con turistas. Sin embargo, mira lo que le está sucediendo. Aquí el video.

“(Los turistas) no le dan de comer, (el delfín) solo comparte con la gente. Le gusta tener contacto con la gente. El apodo se lo dieron los capitanes que frecuentan (el área)”, agregó.

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Domínguez mencionó que, ocasionalmente, observa al delfín acompañado por otros dos, los cuales frecuentan la isla de Palomino entre otras islas aledañas. Destacó, no obstante, que los vídeos compartidos no pertenecen a la empresa y son enviados por terceras partes.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) aseguró que está al tanto de la situación desde 2018 y que agencias federales han ofrecido talleres para orientar a capitanes de embarcaciones chárter para proteger las especies marinas.

De hecho, una estudiante doctoral afiliada al DRNA realizó un estudio del comportamiento del delfín como parte de su tesis entre el 2024-25.

“Nos preocupa que, mientras (el delfín) vaya madurando, siga interactuando con personas, y entonces comience a hacer conductas agresivas que las personas interpreten como recreativas”, explicó Nilda Jiménez, coordinadora del Programa de Especies Protegidas del DRNA.

Captura de pantalla de un video suministrado por Boating PR en el que se ve a una persona tocando y "jugando" con un delfín mientras este salta fuera del agua. Según la DRNA, muchos comportamientos que interpretamos como diversión podrían ser señales de agresión. (Captura)

Los delfines están protegidos bajo la Ley Federal de Protección de Mamíferos Marinos del 1972 , que prohíbe la caza, el acoso, o cualquier interacción con estas especies. Los infractores pueden enfrentar multas civiles, sanciones penales e incluso penas de prisión.

“Lo estamos monitoreando (al delfín) porque hemos visto que recientemente aparenta estar en peor condición de salud, está más delgado de lo usual. Antes habían tres adultos con él, pero se fueron y lo dejaron atrás. Entonces, las personas tienen que dejarlo quieto para que invierta tiempo en ser delfín”, continuó Jiménez.

El 24 de julio, la agencia respondió mediante una publicación en Facebook notificando que Waldemar Quiles, secretario del DRNA, estaría solicitando “que se levante toda la información posible para orientar a los nautas sobre esta práctica ilegal que está en violación a múltiples estatutos locales y federales”.

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Desde junio, representantes del programa de Rescate de Mamíferos Marinos de la DRNA alertaban del riesgo de estas interacciones mediante comentarios en los videos de Boating Puerto Rico.

Uno de los comentarios planteaba que “las páginas que comparten esto, y lo toman de esta forma, indirectamente están fomentando entre los visitantes a la Isla de Icacos que vengan a interactuar con este delfín. Tocar los delfines como están haciendo en este video está prohibido. No importa que el animal se acerque a usted”.

En una publicación del 26 de junio, Boating PR hizo referencia al “famoso delfín Miguelito que vive en Icacos y le gusta compartir con los turistas”, mientras mostraba a una persona nadando con él y utilizando “Seabob”. Otro vídeo similar fue compartido el 13 de julio.

Turistas en Seabobs persiguiendo y tocando a un delfín. Capturado de la página de TikTok de Boating PR. (Captura)

Los “seabobs” son el equivalente a scooters eléctricos para ambientes acuáticos. El representante de Boating PR indicó que su empresa no ofrece alquileres de los equipos. No obstante, en su página web y redes sociales de Boating PR se observan “seabobs” similares con ofertas de añadirlos al alquiler de la embarcación.

El representante de la empresa no respondió cuando se le solicitó el nombre de las compañías que sí están involucradas en el alquiler de tales equipos.

Aunque ofrece servicios a turistas y locales, Boating PR actualmente no cuenta con una certificación de Turismo Náutico, lo que representa una violación de la Ley de Fomento Turístico de 2010 .

Como parte de los esfuerzos del DRNA, el 23 de julio, oficiales de la agencia colocaron letreros en la costa de Icacos que advierten a bañistas sobre las consecuencias legales de interactuar con los delfines y otros mamíferos marinos, ya que el área de Icacos también habitan manatíes.

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Oficiales de la DRNA colocan letreros en la costa de Icacos en respuesta a las interacciones con el delfín Miguelito. (Suministrada)

“Es importante evitar que esto siga escalando, y se exhorta a las personas que eviten la conducta de perseguir, o tocar al delfín. De no hacerlo, que entiendan van a recibir una multa federal y estatal”, advirtió Jiménez, quien confirmó que ya han emitido varias multas a individuos por violentar la ley de protección.

A pesar de esta acción, vídeos de turistas y locales nadando y tocando el delfín han sido publicados tan reciente como el 6 de agosto.