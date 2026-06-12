Atrapados entre el río y el mar: así intentan salvar a dos manatíes en Loíza

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) inició este viernes una operación para facilitar el regreso al mar de dos manatíes avistados en el Río Grande de Loíza, luego de que pescadores alertaran a las autoridades sobre la presencia de los animales en una zona cuya desembocadura al océano Atlántico se encuentra completamente obstruida.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, explicó que la agencia movilizó maquinaria pesada para abrir una brecha de aproximadamente 10 pies de ancho en una de las salidas naturales del río hacia el mar, con el objetivo de permitir que los manatíes puedan abandonar el área por sus propios medios.

“Esta mañana nos llega la información a través de los pescadores de que había dos manatíes aquí en el Río Grande de Loíza. Obviamente, la desembocadura del río está obstruida en su totalidad”, indicó Quiles Pérez a El Nuevo Día durante una visita al lugar.

Según el funcionario, aún no se ha determinado si se trata de dos ejemplares juveniles o de una hembra acompañada por su cría. Personal del DRNA ha logrado documentar la presencia de los animales mediante videos y continúa utilizando drones para monitorear sus movimientos.

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Secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Aunque los manatíes pueden sobrevivir temporalmente dentro del río, Quiles Pérez señaló que el ambiente no ofrece suficientes recursos para sostenerlos a largo plazo.

“No es que ellos no puedan estar ahí, es que pueden comer algunas cosas, pero no pueden comer lo suficiente como para mantenerse saludables”, explicó.

Excavadora de brazo largo de 75 pies es utilizada en las labores. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La agencia mantendrá vigilancia sobre la zona durante el fin de semana para verificar si los mamíferos logran regresar al océano y para asegurarse de que la apertura permanezca despejada.

El secretario indicó que existen antecedentes de una situación similar en el mismo cuerpo de agua. Según una revisión histórica realizada por el DRNA, en 1995 se efectuó el rescate de dos manatíes que habían quedado atrapados en el área, aunque no se cuenta de inmediato con detalles adicionales sobre aquella intervención.

Área que debe ser despejada para que los manatíes puedan reingresar al mar. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Mientras supervisaba la operación, Quiles Pérez aprovechó para destacar algunas de las iniciativas que impulsa la agencia para la protección de los manatíes en Puerto Rico. Señaló que las colisiones con embarcaciones recreativas, particularmente los jetskis, continúan representando una de las principales amenazas para la especie.

El funcionario recordó que el año pasado tres manatíes murieron en el área de Salinas como consecuencia de impactos con jetskis, según determinaron las necropsias realizadas a los animales. Además, indicó que este año se han registrado otros dos casos de mortalidad relacionados con embarcaciones.

Ante esta situación, el DRNA trabaja en una orden administrativa para restringir el uso y desplazamiento de jetskis dentro de la bahía de Salinas. La medida forma parte de una estrategia más amplia que también contempla la implementación de marbetes digitales para embarcaciones y vehículos acuáticos.

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De acuerdo con Quiles Pérez, la nueva tecnología permitirá que drones identifiquen las embarcaciones, detecten su velocidad y verifiquen el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, facilitando así la vigilancia en áreas sensibles para la vida marina.