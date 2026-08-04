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Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos lanzan proyecto para salvar especies amenazadas

Unen sus fundaciones para comprometer $200 millones para salvar a 100 especies en peligro crítico de extinción en todo el mundo

4 de agosto de 2026 - 9:47 AM

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Re:wild, de DiCaprio, y el Bezos Earth Fund encabezan el Phoenix Species Project.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los Ángeles - Fundaciones financiadas y cofundadas por Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos han lanzado una iniciativa que compromete $200 millones para recuperar 100 de las especies más amenazadas de la Tierra, entre ellas lémures, salamandras, pangolines, cerdos y equidnas en peligro de extinción.

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Re:wild, de DiCaprio, y el Bezos Earth Fund encabezan el Phoenix Species Project, anunciaron los grupos el martes. Lo califican como el mayor fondo único de la historia dedicado exclusivamente a la recuperación de especies en peligro crítico de extinción.

DiCaprio lleva años desarrollando la idea de un gran esfuerzo coordinado para ayudar a especies cuyos hábitats y cuya existencia futura están amenazados por el cambio climático.

DiCaprio y Wes Sechrest, cofundador de Re:wild y biólogo que se desempeña como director ejecutivo de la organización, se reunieron en 2021 con Bezos, el megamillonario fundador de Amazon, y con su esposa, Lauren Sánchez Bezos, exreportera y presentadora de noticias de televisión. Él es presidente y ella vicepresidenta del Bezos Earth Fund.

La reunión dio lugar a una serie de conversaciones con gobiernos locales, grupos ambientalistas y pueblos indígenas sobre la mejor manera de revertir el declive de sus especies más vulnerables. Esas conversaciones finalmente condujeron al Phoenix Species Project.

Vaquita marina (Phocoena sinus). Su población actual se ha reducido en un 99% respecto a los ejemplares censados en 1998 y se estima que no quedan más de diez ejemplares con vida.Ibis gigante (Pseudibis gigantea). La frontera nororiental de Camboya es el último refugio de la considerada el ave más amenazada del mundo, de la que no quedan más de 200 ejemplares.Planta de jarra de Attenborough (Nepenthes attenboroughii). Descubierta en 2007 en Palawan, Filipinas, se estima que la población total no llega a las 500 plantas y su principal amenaza son los furtivos, ya que alcanza altos precios en los mercados negros de Taiwán y Japón.
1 / 10 | En fotos: las 10 especies de fauna y flora más amenazadas del mundo. Vaquita marina (Phocoena sinus). Su población actual se ha reducido en un 99% respecto a los ejemplares censados en 1998 y se estima que no quedan más de diez ejemplares con vida. - Agencia EFE

Entre los animales que la iniciativa busca sostener se incluyen:

  • El sifaka de corona dorada, un lémur de Madagascar
  • La salamandra verde de Hickory Nut Gorge, un animal arborícola sin pulmones que vive únicamente en un pequeño cañón de Carolina del Norte.
  • El cerdo verrugoso de Visayas, endémico de islas en Filipinas.
  • El ratón cosechador de Cozumel, de México, que vive únicamente en una isla frente a la península de Yucatán.
  • La iguana rosada terrestre, que se encuentra solo en el volcán Wolf, en las islas Galápagos.
  • El pangolín malayo, también conocido como pangolín de Sunda, originario del sudeste asiático.
  • La tortuga pancake de Tanzania, llamada así por su caparazón plano y flexible.
  • El sapo arlequín “noche estrellada”, conocido y nombrado por su apariencia de cielo nocturno en blanco y negro, que se encuentra solo en las montañas de Colombia.
  • La equidna de pico largo de Attenborough, un monotremo —o mamífero que pone huevos— de Nueva Guinea, nombrada en honor del naturalista y narrador de naturaleza David Attenborough, de 100 años.

Entre los objetivos del proyecto figura brindar sustento a largo plazo a esfuerzos más pequeños que han sido exitosos, pero efímeros.

“Hemos protegido al sifaka de corona dorada durante años con un presupuesto que nunca igualaría lo que esta especie merece, pero dejar que se extinguiera nunca fue una opción”, declaró en un comunicado Tiana Andriamanana, directora ejecutiva de Association Fanamby, uno de los grupos que recibirá una subvención de la iniciativa. “Este financiamiento, esta plataforma global y el apoyo técnico cambian lo que es posible”.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Leonardo DiCaprioJeff BezosAnimales en peligro de extinciónBreaking NewsCambio climático
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