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¿Qué son las ballenas piloto y dónde viven?

Conoce las principales características, el comportamiento y la distribución de estos mamíferos marinos

31 de julio de 2026 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ballena piloto está protegida por normativa federal y por la Ley de Vida Silvestre a nivel estatal. (Shutterstock)
Aunque se les conoce como ballenas, pertenecen a la familia de los delfínidos, al igual que los delfines y las orcas.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las cuatro ballenas piloto que quedaron varadas este viernes en el balneario Punta Santiago, en Humacao, pertenecen a una especie que habita en aguas de Puerto Rico y que suele desplazarse en grupos familiares numerosos y muy unidos.

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Este ha sido el primer varamiento de ballenas piloto reportado en la isla en lo que va de año, confirmó la doctora Grisel Rodríguez, coordinadora del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Pero ¿qué distingue a estos mamíferos marinos, dónde viven y por qué suelen protagonizar varamientos colectivos?

El origen de su nombre

De acuerdo con la página web de la Comisión Ballenera Internacional (IWC,en inglés), estos animales recibieron su nombre porque antiguamente se creía que cada grupo era guiado por un “piloto” o líder.

Su nombre científico, Globicephala, significa “cabeza redonda”, en referencia a su característica cabeza.

También se distinguen por su color oscuro y una aleta dorsal gruesa y curvada, que suele ser más pronunciada en los machos adultos.

Vista de las ballenas jorobadas que llegan a la costa de Rincón para aparearse. (Suministrada)Varios residentes de Rincón reportaron el avistamiento del mamífero. (Suministrada)Las ballenas jorobadas pueden pesar alrededor de 30 toneladas. (Suministrada)
1 / 7 | Ballenas jorobadas llegan a las costas de Puerto Rico. Vista de las ballenas jorobadas que llegan a la costa de Rincón para aparearse. (Suministrada)

Aunque se les conoce como ballenas, pertenecen a la familia de los delfínidos, al igual que los delfines y las orcas.

Dos especies y presencia en Puerto Rico

Existen dos especies de ballenas piloto: las de aleta corta, que se encuentran principalmente en regiones tropicales y templado-cálidas, y las de aleta larga, que prefieren aguas más frías.

Según la Comisión Ballenera Internacional, las de aleta corta están presentes tanto cerca de las costas como en mar abierto. La organización incluye a Puerto Rico entre los lugares donde son nativas o aparecen estacionalmente, junto con otros territorios del Caribe, como República Dominicana, Islas Vírgenes, Bahamas, Cuba, Jamaica, Dominica, Barbados, Aruba y Curazao.

También se encuentran en zonas costeras y oceánicas de países como Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, Japón, Filipinas, Australia y Nueva Zelandia.

Aunque muchas ballenas piloto son nómadas, se han identificado poblaciones residentes en lugares como las Islas Canarias, Madeira y Hawaii.

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El impresionante avistamiento fue captado en video en la costa noroeste de Puerto Rico.

Por su parte, las ballenas piloto de aleta larga habitan principalmente en aguas frías y subpolares del hemisferio sur. En el hemisferio norte se concentran en zonas próximas a lugares como Canadá, Islandia, Noruega, Irlanda, Reino Unido, España, Francia e Italia.

Viven en grupos familiares

Las ballenas piloto forman grupos sociales que pueden estar compuestos por entre 20 y 100 ejemplares, de acuerdo con la Comisión. Su organización se basa en líneas maternas, por lo que las crías permanecen junto a sus madres hasta alcanzar la adultez.

A diferencia de otras especies, los machos también pueden permanecer durante toda su vida dentro del grupo materno.

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los ocho y nueve años, mientras que los machos pueden hacerlo entre los 12 y 17 años. Las crías son amamantadas durante al menos tres años.

Frecuentes en varamientos colectivos

La Comisión Ballenera Internacional señala que las ballenas piloto son la especie involucrada con mayor frecuencia en varamientos masivos dentro de su área de distribución.

No existe, sin embargo, una sola explicación confirmada para estos episodios. Entre las teorías estudiadas figuran errores de navegación que llevan a los animales hasta aguas inesperadamente poco profundas, alteraciones relacionadas con los campos geomagnéticos y la posible desorientación de algunos integrantes del grupo.

Los fuertes vínculos sociales de la especie también son considerados al estudiar por qué numerosos ejemplares pueden llegar juntos hasta una costa.

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Breaking NewsHumacaoBallenasDRNA
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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