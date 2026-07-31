Cuatro ballenas piloto quedan varadas en Punta Santiago en Humacao

Cuatro ballenas piloto permanecen varadas este viernes en la costa del balneario Punta Santiago, en Humacao, mientras personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) se apresta a evaluar su condición y determinar si pueden ser devueltas al mar.

La doctora Grisel Rodríguez, coordinadora del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del DRNA, indicó a El Nuevo Día que la agencia fue alertada por medio de uno de los biólogos de la Reserva Natural de Humacao.

“Recibimos información de uno de nuestros biólogos de la Reserva de Humacao sobre cuatro ballenas piloto varadas en el balneario. Tenemos personal en el área”, indicó Rodríguez.

Personal del programa especializado y del Cuerpo de Vigilantes se encuentra en el lugar, mientras integrantes del Centro de Conservación de Manatíes se dirigen a la zona para colaborar con la intervención.

El primer paso será examinar a los cuatro ejemplares y verificar su estado de salud con el apoyo de veterinarios. A partir de esa evaluación, los especialistas determinarán si las condiciones de los animales son adecuadas para intentar liberarlos.

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“La prioridad es poder devolverlos al mar”, sostuvo Rodríguez.

Este es el primer varamiento de ballenas piloto reportado en Puerto Rico en lo que va de año, según la doctora. La especie vive en las aguas de la isla.

Rodríguez explicó que se trata de animales de gran tamaño, que superan los 20 pies de longitud y pesan alrededor de 1,500 libras, por lo que su manejo requiere espacio y coordinación entre los equipos de respuesta.

Ante ello, exhortó al público a mantenerse alejado del área mientras se desarrollan los trabajos.

“Es súper importante decirle al público que necesitamos que nos den el espacio. Mientras menos personas haya en el área, mejor, porque son animales grandes. Trabajarlos no es fácil y necesitamos que el personal pueda tener el espacio para atender la situación”, manifestó.

La coordinadora explicó que, conforme al protocolo para atender animales vivos, biólogos y vigilantes de la agencia acuden inicialmente al lugar para verificar las condiciones del ejemplar.

“Si el animal está vivo, se verifica con veterinarios su estado de salud y entonces se decide si las condiciones son propicias para liberarlo”, detalló.