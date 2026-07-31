A la deriva: un cohete de SpaceX avanza hacia la Luna en una trayectoria de impacto

Cabo Cañaveral, Florida - Un cohete de SpaceX a la deriva se encuentra en trayectoria de colisión con la Luna tras haber lanzado dos módulos de aterrizaje lunar hace más de un año.

La etapa superior del cohete se estrellará accidentalmente contra la Luna el miércoles, formando un cráter y provocando una nube de polvo y escombros que los científicos —y los aficionados a la observación del cielo— están deseando ver.

El experto en seguimiento espacial Bill Gray prevé un impacto a 5,400 mph (8.700 km/h) —siete veces la velocidad del sonido— cerca del cráter Einstein, en el borde occidental de la Luna, iluminado por el Sol. Dado que el fenómeno tendrá lugar en las primeras horas de la madrugada, las zonas orientales de Estados Unidos y Canadá, así como gran parte de Sudamérica, deberían tener las mejores vistas.

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Aunque a los científicos no les preocupa demasiado este fragmento concreto de basura espacial, pone de manifiesto la creciente amenaza que supone el hecho de que cada vez haya más objetos acumulados en órbita.

“Se está llenando de gente por allí arriba”, dijo Gray, que tiene previsto ver las secuelas desde Nuevo Brunswick, Canadá.

1 / 15 | Conoce a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA. A un día (1 de abril de 2026) del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) finiquitó la planificación de su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. - Agencia EFE 1 / 15 Conoce a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA A un día (1 de abril de 2026) del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) finiquitó la planificación de su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. Agencia EFE Compartir

SpaceX nunca tuvo la intención de estrellarse contra la Luna. Sin embargo, los expertos espaciales afirmaron que el choque se podría haber evitado si se hubiera desviado la etapa superior para que entrara en órbita alrededor del Sol.

Será el segundo cohete fuera de servicio del que se tiene constancia que se haya estrellado accidentalmente contra la Luna. En 2022, un fragmento de un cohete chino provocó la formación de dos cráteres en la cara oculta de la Luna.

Por suerte para los astrónomos, la próxima colisión tendrá lugar en la cara visible de la Luna y liberará una energía equivalente a tres toneladas de TNT.

Según los expertos, el destello del impacto, que durará menos de un segundo, probablemente será demasiado tenue como para poder verlo. Sin embargo, la estela de material expulsado podría extenderse varias millas (kilómetros) en el espacio y permanecer visible a través de los telescopios durante decenas de minutos.

“La gravedad en la Luna es baja y no hay viento que se lleve el polvo”, afirmó Benjamin Fernando, del Laboratorio Nacional de Los Álamos, quien anima tanto a profesionales como a aficionados a realizar observaciones.

1 / 7 | Cápsula de SpaceX acuatiza con los dos astronautas que se quedaron varados en la Estación Espacial Internacional. Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes se encontraban varados en el espacio acuatizaron sanos y salvos en la tarde del martes, culminando una larga misión que comenzó con un fallido vuelo de prueba de Boeing hace más de nueve meses. - The Associated Press 1 / 7 Cápsula de SpaceX acuatiza con los dos astronautas que se quedaron varados en la Estación Espacial Internacional Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes se encontraban varados en el espacio acuatizaron sanos y salvos en la tarde del martes, culminando una larga misión que comenzó con un fallido vuelo de prueba de Boeing hace más de nueve meses. The Associated Press Compartir

“Parte del motivo de nuestro interés por este suceso es averiguar qué grado de peligro suponen los impactos de escombros para los futuros astronautas”, añadió en un correo electrónico.

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Fernando prevé un cráter de impacto de casi 90 pies de diámetro y 16 pies de profundidad (27 metros de diámetro y 5 metros de profundidad), demasiado pequeño para ser visible desde la Tierra, pero sí desde una nave espacial.

El Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y el orbitador lunar Danuri de Corea del Sur tomarán imágenes del lugar del impacto antes y después del mismo. Según Fernando y su equipo, el Danuri pasará a una distancia de una o dos millas (unos pocos kilómetros) del cohete de SpaceX apenas dos minutos antes del impacto.

El segmento de cohete abandonado —que mide unos 40 pies (12 metros) y pesa alrededor de 10,000 libras (4 500 kilogramos)— transportó dos módulos de aterrizaje lunares privados el 15 de enero de 2025.

Una de ellas —la Blue Ghost, de Firefly Aerospace— se convirtió en la primera nave espacial privada en lograr un aterrizaje lunar totalmente satisfactorio. La otra, el módulo de aterrizaje de la empresa japonesa ispace, se estrelló.

1 / 8 | Operativo espacial: astronautas varados en el espacio comienzan su travesía de regreso a Tierra. Esta imagen tomada de un vídeo de la NASA muestra la cápsula de SpaceX que transporta a los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore antes de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional. - The Associated Press 1 / 8 Operativo espacial: astronautas varados en el espacio comienzan su travesía de regreso a Tierra Esta imagen tomada de un vídeo de la NASA muestra la cápsula de SpaceX que transporta a los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore antes de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional. The Associated Press Compartir

Dado que los meteoroides y otros objetos naturales apenas avisan, si es que avisan, antes de impactar contra la Luna, los científicos afirman que hay mucho que aprender observando los impactos bien registrados de objetos fabricados por el hombre, como el que se avecina. La NASA lanzó secciones de cohetes y módulos lunares contra la Luna durante la era Apolo para realizar mediciones sísmicas. Décadas más tarde, en 2009, la NASA estrelló intencionadamente su nave espacial LCROSS y su etapa superior en busca de hielo cerca del polo sur lunar.

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Dado que la Luna se ha convertido en el nuevo destino de moda para los viajes, los científicos afirman que es fundamental mejorar la vigilancia de los residuos espaciales y el control del tráfico antes de que lleguen grupos de robots y astronautas.

Estados Unidos y China compiten por llevar astronautas a la Luna en los próximos años. SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, compiten por suministrar el módulo de aterrizaje para los astronautas de la misión Artemis IV de la NASA —cuyo nombre aún no se ha revelado—, que tomarán el relevo de los 12 astronautas del programa Apolo que pisaron la superficie lunar.

1 / 7 | Fotos | Mira los momentos antes y después de explotar el cohete Starship de SpaceX. El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación. - Eric Gay 1 / 7 Fotos | Mira los momentos antes y después de explotar el cohete Starship de SpaceX El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación. Eric Gay Compartir