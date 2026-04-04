Dentro de la NASA: ¿cuánto ganan sus astronautas?

El reciente lanzamiento de la misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna antes de regresar a la Tierra, ha despertado nuevamente la curiosidad del público sobre los salarios de quienes forman parte del programa espacial de la NASA.

De acuerdo con la Escala Salarial Federal, los astronautas civiles de la NASA perciben ingresos anuales que van desde $104,000 hasta $161,000, según su experiencia y años de servicio. Los astronautas con trayectoria más prolongada en la agencia pueden llegar a un salario promedio de $152,000 al año.

La NASA aclara que este sueldo se basa en una semana laboral de 40 horas, sin considerar la duración de sus misiones, por lo que no se pagan horas extra ni jornadas en fines de semana o feriados. Durante las misiones espaciales, los astronautas reciben un adicional diario de $5 por “gastos incidentales”.

Generalmente, los astronautas se ubican en las categorías GS-13 y GS-14 de la escala federal. Incluso en misiones de alto riesgo como Artemis II, no se otorgan pagos adicionales por exposición a peligros o tiempo extra en el espacio.