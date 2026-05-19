De Blue Origin a Caguas: la cápsula que preparó a Deborah Martorell para el espacio llegará a la isla

La cápsula en la que Deborah Martorell entrenó antes de ver la Tierra desde el espacio tendrá ahora una nueva misión: aterrizar en Puerto Rico para acercar ese sueño a niños, jóvenes y familias de la isla.

Meses después de que la meteoróloga ondeara la bandera puertorriqueña al salir de la cápsula New Shepard como parte de la misión NS-34 de Blue Origin, una pieza clave del camino que la preparó para esa experiencia llegará a Caguas.

En un comunicado de prensa, Martorell anunció el inicio de la gira “Puerto Rico al Espacio”, que tendrá como primera sede al Municipio de Caguas y al Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec).

Como parte de la iniciativa, en los próximos días llegará a la isla la cápsula de entrenamiento New Shepard, utilizada por la meteoróloga durante su preparación para la misión suborbital.

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La exhibición se presentará bajo el concepto “Caguas: la Puerta al Espacio”, con el que el ayuntamiento busca impulsar una nueva etapa de experiencias educativas y científicas vinculadas a la exploración espacial, la innovación y las disciplinas STEAM.

¡Histórico! Deborah Martorell viaja al espacio La puertorriqueña Deborah Martorell viajó a bordo del New Shepard en la misión NS-34 de Blue Origin, convirtiéndose en la primera meteoróloga en lograrlo.

De acuerdo con el comunicado, a partir del próximo 28 de mayo, el C3Tec ofrecerá una programación educativa e interactiva que incluirá el documental 3D Hubble, la exhibición “Nuestros Cuerpos, Nuestra Isla y Nuestro Planeta”, observaciones solares, exhibición de meteoritos, talleres de ingeniería con legos, y más.

“Nos sentimos profundamente honrados y llenos de un inmenso orgullo que Caguas sea el primer lugar en Puerto Rico donde se exhibirá la cápsula de entrenamiento New Shepard. Que Blue Origin haya escogido a Caguas como La Puerta al Espacio no es casualidad. Es un reconocimiento al compromiso sostenido de nuestra Ciudad con la ciencia, la innovación, la tecnología y la formación de nuevas mentes curiosas, valientes y preparadas”, expresó por su parte el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

“Caguas lleva años invirtiendo en ese futuro. Y hoy ese futuro nos visita en forma de cápsula espacial”, añadió.

Martorell, quien fue certificada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) como el ser humano número 712 y la mujer número 115 en sobrepasar la línea de Kármán, afirmó que la gira busca inspirar a nuevas generaciones a imaginarse también dentro del mundo de la ciencia y la exploración espacial.

1 / 10 | En imágenes: así fue el viaje al espacio de Deborah Martorell y la tripulación del NS-34 de Blue Origin. Emocionada por lo vivido la mañana del domingo, 3 de agosto de 2025, la meteoróloga puertorriqueña Debora Martorell regresó de su primer vuelo espacial. (Blue Origin) - Blue Origin 1 / 10 En imágenes: así fue el viaje al espacio de Deborah Martorell y la tripulación del NS-34 de Blue Origin Emocionada por lo vivido la mañana del domingo, 3 de agosto de 2025, la meteoróloga puertorriqueña Debora Martorell regresó de su primer vuelo espacial. (Blue Origin) Blue Origin Compartir

“Las puertas del espacio se están abriendo para todos, y si yo lo soñé y lo logré, cualquier niño y niña que lo quiera y lo trabaje podrá ir al espacio también”, sostuvo la meteoróloga.

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La llegada de la cápsula ocurre tras la histórica participación de Martorell en la misión NS-34, que despegó en agosto de 2025 desde Van Horn, Texas, a bordo del vehículo suborbital New Shepard.

Durante el vuelo, que duró 10 minutos y 20 segundos, la meteoróloga formó parte de una tripulación de seis personas y experimentó varios minutos de gravedad cero antes del regreso de la cápsula.

En aquella ocasión, Martorell fue la última en descender de la cápsula, levantó los brazos y ondeó una bandera de Puerto Rico. Entre lágrimas, agradeció a su familia y al pueblo puertorriqueño por acompañarla en el proceso.

La directora ejecutiva del C3Tec, Tasha Endara, destacó que la exhibición será solo el comienzo de una agenda que continuará hasta el próximo semestre.

“Junto a Deborah hemos establecido un programa de actividades que dará continuidad a esta exhibición hasta el próximo semestre, enfocado en las ciencias para acercar a nuestros participantes a este maravilloso mundo. En el C3Tec creemos firmemente que la ciencia transforma vidas y abre puertas al futuro”, indicó Endara.

Endara añadió que la cápsula podrá ser vista y fotografiada libre de costo, mientras que las demás exhibiciones interactivas requerirán un boleto especial.

Los boletos individuales estarán disponibles en la boletería o en www.c3tec.org.