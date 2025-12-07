Cuando la meteoróloga Deborah Martorell hizo historia en agosto al viajar al espacio como parte de la misión NS-34 de Blue Origin, no solo cruzó fronteras: abrió un universo de posibilidades para toda una generación.

Su mayor logro no fue el vuelo suborbital, sino las miradas iluminadas de niños, adolescentes y jóvenes que, inspirados por su ejemplo, empezaron a creer, con más fuerza, que ellos también pueden llegar tan alto.

Esa hazaña, que ya quedó registrada en los libros de historia de Puerto Rico, representa el mayor logro de 2025 para la jefa de Meteorología y reportera científica de TeleOnce, cuya labor trasciende todo pronóstico.

PUBLICIDAD

Para Martorell, el impacto va más allá del espacio: se trata de sembrar esperanza y motivación en quienes la miran como referente.

DEBORAH MARTORELL MUJER DEL AÑO 2025 USO EXCLUSIVO MAGACIN (Nolan Rivera)

“El tener la oportunidad de poder volar al espacio definitivamente es algo que no siempre ocurre, que es un gran logro, pero yo diría que eso trajo mucha unidad, el tener la oportunidad de que niños y niñas vean esperanza en la ciencia, en que pueden lograr sus sueños, yo diría que ese es el mayor logro que podría tener este año”, expresó Martorell.

La meteoróloga, natural de San Juan, fue seleccionada como parte del grupo de Mujer del Año 2025 por la revista Magacín, un reconocimiento que valoró profundamente.

“Significa mucho, es un honor, no lo esperaba, pero significa que también valió la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo que se ha realizado. Ha sido un año bien, bien intenso de trabajo desde que empezó, desde el día uno, lleno de sorpresas”, comentó.

Con una fe inquebrantable que ha sido clave en su vida, Martorell explicó que “Dios es el centro de todo”. Reconoció que ha vivido tanto momentos felices como situaciones muy difíciles, pero que siempre se ha aferrado a su fe y ha buscado la ayuda de Dios.

“Ustedes son más grandes que sus miedos”: poderoso mensaje de las “Mujeres del Año 2025" de Magacín Agradecidas y sorprendidas por este reconocimiento, diez líderes de Puerto Rico comparten su gran consejo a las nuevas generaciones.

“Creo que eso ha sido fundamental en todo esto. Además de que he insistido mucho. Soy demasiado insistente. No hay nada imposible”, señaló.

A lo largo de su carrera, la meteoróloga, madre de dos hijas —Pamela y Carolina— y esposa del licenciado Cirilo “Frankie” Cruz Tejada, ha enfrentado importantes desafíos, desde quienes dudaron de su potencial hasta quienes subestimaron sus proyectos y aspiraciones.

PUBLICIDAD

“(Uno de los mayores retos es) que no crean en ti, o que vean que todo lo que tú quieres hacer es como que: ‘uhmm, eso es demasiado, eso es una locura’. Yo creo que ese es el mayor de los retos. Tienes que confiar en lo que quieres hacer, insistir, siempre con respeto y con el mejor deseo de servir”, compartió.

Ese impulso la ha llevado a alcanzar sus metas y a convertirse en una de las voces más confiables para el pueblo, especialmente frente a amenazas reales y durante la temporada de huracanes.

1 / 10 | El backstage: así se hizo Mujer del Año . Las galardonadas seleccionaron sus "looks" para las fotos y video con el apoyo profesional de la reconocida estilista Claudia Madrid - Pablo Martinez Rodriguez 1 / 10 El backstage: así se hizo Mujer del Año Las galardonadas seleccionaron sus "looks" para las fotos y video con el apoyo profesional de la reconocida estilista Claudia Madrid Pablo Martinez Rodriguez Compartir

“Mi deber como meteoróloga es salvar vidas y propiedad, y si logro que alguien no se ahogue, verdad, por hacer mi trabajo, pues lo voy a seguir haciendo. Si logro que la gente se proteja cuando tenemos una amenaza tropical, pues logré lo que quería hacer”, aseveró.

Con más de 25 años de trayectoria, Martorell es egresada de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Mississippi, y ha recibido premios Emmy, del Overseas Press Club y de la Asociación de Periodistas, reconocimientos que destacan su excelencia profesional y compromiso con la ciencia.

Su experiencia no solo se refleja en su labor técnica, sino también en su capacidad de inspirar a niños, jóvenes, estudiantes y mujeres, mostrando que con esfuerzo y perseverancia todo es posible.

“(Les digo) que pueden hacerlo. Siempre les digo que la vida no es fácil, no es color de rosa. Van a tener piedras en el camino, pueden tener hasta experiencias en la vida que los lleven a tener que detener un sueño que querían lograr, (pero) que le den espacio a esas prioridades, a la familia, a Dios, que lo demás se va a resolver y van a poder seguir adelante”, concluyó.

Tres claves para el éxito de una mujer Fe

Entrega

Responsabilidad Una frase que te hace seguir adelante “Dios, en ti confío. En él está la fuerza. Está todo”

Emocionante momento: 10 líderes de Puerto Rico aceptan reconocimiento de “Magacín Mujer del Año 2025” Conoce a las mujeres de diversos ámbitos que fueron reconocidas por su liderazgo, trabajo y compromiso con el bienestar de la isla.