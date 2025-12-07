Opinión
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Mónica Monserrate, entre Hollywood y Bad Bunny vive un año de logros y desafíos

La diseñadora de escenarios marca el 2025 con su participación en “Superman” y el diseño de la montaña de la residencia “No me quiero ir de aquí”

7 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com
Para la diseñadora y decoradora de escenarios Mónica Monserrate, el 2025 ha sido un año de concretar sueños e ilusiones por los que ha trabajado durante mucho tiempo. En Hollywood, la meca del cine, participó en la más reciente versión de "Superman" de DC Studios y, en Puerto Rico, fue la encargada de crear la gran montaña que miles de boricuas y turistas disfrutaron desde julio hasta septiembre durante la residencia “No me quiero ir de aquí”, del artista global Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Trabajar en 'Superman’ fue para mí como una culminación de un montón de años de trabajo”, aseguró Monserrate. En esta producción del director James Gunn, asistió a la set decorator Rosemary Brandenburg, a quien considera su “mentora de toda la vida”. “Llegué al proyecto después de un grupo de películas que he trabajado con ella a lo largo de toda mi carrera. Fue muy satisfactorio porque llegar ahí y poder manejar ese tipo de películas para mí era como reafirmar que voy por buen camino”, sostuvo.

Pero fue el ambicioso proyecto del intérprete de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” el que le permitió regresar a trabajar en su anhelado y entrañable Puerto Rico, un multiverso perfecto para consolidar su 2025.

"Stylist": Claudia Madrid | Asistencia: Andrea Sofía Reverón| Joyería: John Hardy de Reinhold Jewelers Plaza las Américas | Apoyo de maquillaje en el “set”: George Pérez Cantres de House of Mua | Piso del estudio: Viva Carpets (Nolan Rivera)

“Llevo como ocho años trabajando fuera de la isla por las oportunidades. Terminé ‘Superman’, llegué a Puerto Rico y sube todo el mundo de Benito, el disco nuevo… fue muy emocionante y satisfactorio”, indicó sobre la montaña de 60 pies de altura en el icónico venue de Hato Rey.

“Fue un superreto”, aseguró. “Yo he hecho un montón de cosas en cine y, de repente, hacer una cosa como la que hicimos en vivo para un evento, fue un desafío emocionante”.

Sin embargo, consolidarse en la industria cinematográfica no ha sido fácil, pues ha tenido que enfrentar desafíos por el simple hecho de ser mujer.

Cree en ti, tú puedes

“La industria siempre ha sido una que apoya mucho más al hombre que a la mujer en muchos sentidos, desde el salario hasta el confiar en lo que uno está diciendo. Como mujer, tener que manejar muchas veces un equipo que es casi todo de hombres endurece a uno… porque tengo que demostrar firmeza y control. Es complicado”, lamentó al recordar los retos vividos a lo largo de casi tres décadas de carrera.

En su trayectoria se destacan trabajos realizados en Hollywood, decorando los sets de películas como Guardians of the Galaxy y Blue Beetle, así como series como Black Bird, Agatha All Along y The Baker and the Beauty, entre otras.

En Mónica Monserrate se reflejan los sueños de muchas niñas y jóvenes que desean llevar su talento al mundo.
En Mónica Monserrate se reflejan los sueños de muchas niñas y jóvenes que desean llevar su talento al mundo. (Nolan Rivera)

¿Qué lección te ha brindado tu profesión?

“Creo que a lo largo de los años a ser agradecida con lo que uno tiene. También, aprovechar los momentos y la gente con la que uno está”, sostuvo.

Desde la belleza de crear emociones que puedan no solo sentirse, sino también verse, esta boricua ha sabido dejar su huella en la industria.

“Trabajo mucho en todo lo visual, todo lo que tiene que ver con el arte y lo que está frente a la cámara. Y para mí es importante la atención al detalle, el hacer un trabajo bien. Uno nunca puede hacer más de lo que uno puede hacer, pero lo que se haga, hay que hacerlo bien. Siempre hago mi trabajo con mucho amor y creo que eso se refleja”, declaró.

En Mónica Monserrate se reflejan los sueños de muchas niñas y jóvenes que desean llevar su talento al mundo. A ellas les ofrece un consejo que ha guiado su propio camino: “Siempre ser genuina”, enfatizó con emoción.

¿Qué consideras que falta por lograr en el camino de la mujer?

“Uy, falta tanto, pero hay un trabajo hecho ya”, afirmó. “Esto es un tema de igualdades. Y con las nuevas generaciones, hay que tratar de aliviar y erradicar el sistema patriarcal. Hoy en día hay ciertas cosas que ya no pasan y me alegro mucho porque yo sí las pasé y uno las sobrevive. Estaría súper que, en algún momento, a la mujer se le diera la misma voz, el mismo voto y el mismo todo. Por eso, esto que están haciendo es superimportante”, agregó al agradecer la plataforma de Magacín Mujer del Año.

Tres claves para el éxito de una mujer

  • Ser independiente
  • Transparente
  • Actuar siempre con amor
