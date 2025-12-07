A sus 25 años, la saxofonista Paola Rivera ya ha conseguido lo que a la mayoría de las personas les toma mucho más tiempo de vida alcanzar: éxito y prestigio.

Esto, en parte, se debe a que su camino en la música comenzó cuando tenía apenas 10 años y un maestro de su escuela en Arecibo le dio por primera vez el instrumento que nunca más soltaría. Pero, sobre todo, el talento que mostró desde niña y su incansable dedicación han sido los motores de su fructífera carrera, llevándola a destacarse en escenarios locales e internacionales.

Este año, la joven puertorriqueña sumó otro gran logro a su trayectoria al recibir la beca 2025 Performance Plus Grant, siendo una de las 14 mujeres líderes de grupos de jazz a nivel global seleccionadas para recibir la subvención otorgada por la prestigiosa organización Chamber Music America (CMA) con el respaldo de Doris Duke Foundation de Estados Unidos.

Paola Rivera comenzó a tocar el saxofón a sus 10 años en su escuela en Arecibo. (Nolan Rivera)

“Para mí, es muy importante estar comprometida con mi desarrollo y por eso siempre estoy en busca de nuevas oportunidades para crecer. Entonces, me topé con esta beca en internet que justamente busca impulsar la carrera de mujeres artistas y sus proyectos, y estamos hablando de Chamber Music America, que es una institución megaprestigiosa, además de que las otras ganadoras son mujeres supertalentosas que admiro un montón y que llevan más tiempo que yo haciendo arte, así que fue una sorpresa para mí y, a la vez, me hace sentir muy honrada y agradecida que me hayan escogido con ellas”, expresó la artista que lidera Aquarela, banda que fundó hace cinco años y con la que aprovechará la subvención de fondos para desarrollar nuevas composiciones y fusionar jazz con plena puertorriqueña.

Para ello, y como parte del programa de CMA, eligió como mentor al reconocido saxofonista y compositor boricua Miguel Zenón, quien ha estado trabajando mano a mano junto a la agrupación de jóvenes para dar forma al proyecto musical que verá la luz en 2026.

“Este año hemos estado tomando clases privadas con él y trabajando en unos sencillos, que inicialmente pensamos que íbamos a sacar uno solo, pero probablemente sean dos, así que estamos superemocionados. Él tiene álbumes que son con plena puertorriqueña, así que nadie mejor que él para ayudarnos a fusionarla con el jazz y llevar nuestra cultura al mundo”, comentó la instrumentista, quien adelantó que el próximo año estará presentándose por primera vez con Aquarela en Nueva York.

“Es superemocionante ver cómo se van abriendo puertas para llevar mi música al mundo. Y yo sé que uno cosecha lo que uno siembra, pero en este último tiempo en mi vida, todo ha crecido como con abono”, comentó entre risas sobre su buena racha.

"Stylist": Claudia Madrid | Asistencia: Andrea Sofía Reverón| Joyería: John Hardy de Reinhold Jewelers Plaza las Américas | Apoyo de maquillaje en el “set”: George Pérez Cantres de House of Mua | Piso del estudio: Viva Carpets (Nolan Rivera)

Como mujer, es consciente de que ocupar espacios en la industria musical, tocando un instrumento no muy convencional, es un reto mayor. Sin embargo, lo enfrenta con altura. “Las mujeres siempre hemos hecho música, aunque no se ha visibilizado lo suficiente. Y también es cierto que sigue siendo una industria en la que la mayoría son hombres, y cuando ven a una mujer, y más joven, pueden tener prejuicios. Pero al final, si tú haces tu trabajo, te desarrollas y tienes tu identidad clara, eso te termina abriendo las puertas”, aseguró la graduada de la Escuela Libre de Música.

El camino que ha recorrido en la música, afirma, fue pavimentado por las mujeres que la antecedieron. “Si yo hoy puedo dedicarme a esto, es gracias a las que abrieron paso primero. Yo crecí viendo a una Janice Maisonet (la primera mujer saxofonista en graduarse del Departamento de Jazz y Música del Conservatorio de Música de Puerto Rico), una Zuleyka (Martínez), que son saxofonistas de alto nivel que me hicieron creer sin cuestionarme que yo también podía hacer lo mismo”, resaltó, asegurando que su propósito es hacer lo mismo para las generaciones futuras. “Para mí, lo más importante es crear un legado en la música. Si tengo la oportunidad de causar un impacto cada vez que subo a una tarima o me ven por un teléfono, que sea uno positivo”, concluyó.

Tres claves para el éxito de una mujer Educarse y desarrollarse

Comprometerte contigo misma

Que tu identidad no esté en lo que haces, sino en lo que eres Una frase que te hace seguir adelante Provervios 31:30-31: “Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, Y alábenla en las puertas sus hechos”.

