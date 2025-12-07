La competencia y los retos en la industria de alimentos es cada vez más intensa, y al frente de una de las cadenas líderes en el sector de supermercados está Mayreg Rodríguez, directora ejecutiva de Supermercados Selectos.

Rodríguez lleva en el cargo nueve años, pero este 2025 es singular para ella y la cadena, pues entre otros logros, completaron la expansión de su almacén frío tras una millonaria inversión.

“Este ha sido un año de grandes desafíos y de replantear estrategias. Entre los logros más significativos, destaco el desarrollo del nuevo almacén frío de nuestro Centro de Distribución, un proyecto que comenzó a finales de 2024 y cumple con una de nuestras metas operativas y de expansión”, resaltó.

Este año, Rodríguez lideró también la segunda edición de las clínicas del torneo de golf para mujeres, proyecto que promueve el liderazgo inclusivo y respalda la causa de la prevención del cáncer de mama.

"Stylist": Claudia Madrid | Asistencia: Andrea Sofía Reverón| Joyería: John Hardy de Reinhold Jewelers Plaza las Américas | Apoyo de maquillaje en el "set": George Pérez Cantres de House of Mua | Piso del estudio: Viva Carpets

“En un año marcado por la incertidumbre económica y los retos de la industria alimentaria, me siento satisfecha de haber mantenido la estabilidad, el enfoque y, sobre todo, la conciencia de lo que hago”, sostuvo la ejecutiva.

Señaló que no todos los profesionales tienen la dicha de trabajar, como ella, en lo que les apasiona, aunque reconoce que el trabajo es intenso. “Mi trabajo me permite servir al país desde algo tan esencial como llevar alimentos a las mesas puertorriqueñas. He aprendido que para alcanzar lo que te propones, a veces, hay que cambiar las piezas del juego y hacerlo con determinación”.

“Ser consciente de la oportunidad que tengo me mantiene con los pies en la tierra y con el corazón agradecido, incluso ante los desafíos que conlleva dirigir una empresa con 22 dueños exitosos y visiones distintas”, agregó.

La industria de alimentos es un sector tradicionalmente dominado por hombres, por lo que Rodríguez ha tenido que trabajar fuerte para ganarse la confianza y el respeto, no solo de los integrantes de Selectos, sino de los miembros de la industria.

“Ganarse el respeto requiere consistencia, empatía y resultados. He enfrentado también el desafío de mantener el equilibrio entre lo profesional y lo personal, lo cual es un peso enorme. Sin embargo, me guía el compromiso con mis valores y el sentido de responsabilidad hacia quienes confían en mí. Me siguen guiando el trabajo arduo, el interés continuo por aprender y el deseo de inspirar con el ejemplo”, precisó.

"Stylist": Claudia Madrid | Asistencia: Andrea Sofía Reverón| Joyería: John Hardy de Reinhold Jewelers Plaza las Américas | Apoyo de maquillaje en el “set”: George Pérez Cantres de House of Mua | Piso del estudio: Viva Carpets (Nolan Rivera)

La ejecutiva es egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina donde obtuvo un bachillerato en Comunicaciones. Luego, continuó estudios en Relaciones Públicas en la Universidad del Sagrado Corazón. Laboró en las agencias de publicidad Arteaga & Arteaga y De la Cruz & Asociados, donde trabajó la cuenta de Selectos.

Esa experiencia le permitió conocer la cultura de la empresa y, con el tiempo, pasó a ser la directora de Publicidad y Relaciones Públicas de la cadena, hasta que en el 2016 se convirtió en su directora ejecutiva.

Rodríguez dijo que ha aprendido a no competir con los hombres, sino a trabajar en equipo con ellos. “Los considero aliados, no rivales. Creo firmemente que el cambio ocurre en colectivo cuando dejamos de intentar hacerlo todo solas y nos apoyamos unas a otras”.

“Desde mi posición, busco abrir espacios, fomentar la participación de más mujeres en la industria y demostrar que el liderazgo femenino aporta sensibilidad, visión y equilibrio. Cada paso que damos contribuye a una cultura empresarial más justa e inclusiva. Estamos en un momento propicio para educar y seguir construyendo juntos”, aseguró.

A nivel profesional, está enfocada en continuar fortaleciendo la marca Selectos para que siga siendo una de las líderes del mercado. Mientras, en el plano personal, aspira a seguir cultivando la estabilidad y el equilibrio. “Quisiera que la conversación sobre el empoderamiento evolucionara hacia enfocarnos en el fortalecimiento y el reconocimiento de nuestras capacidades, porque las mujeres ya somos poderosas; lo que necesitamos es espacio y apoyo para demostrarlo”, aseveró.

Tres claves para el éxito de una mujer Ser auténtica, sin miedo a mostrar tu esencia

Dedicarte tiempo, el bienestar personal es parte del éxito.

Cuidar la relación con Dios y rodearte de amigas que te apoyen y te hagan crecer Una frase que te hace seguir adelante Hago todo como para Dios, poniendo en cada acción amor y pasión, confiando en que con su gracia puedo seguir adelante con fuerza y propósito.

