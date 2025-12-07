Aunque sus piernas la han llevado a conquistar incontables kilómetros dentro y fuera de Puerto Rico para cruzar metas, lograr récord personales y ganar medallas, la aficionada del deporte del tríalo Deborah Maldonado Rivera encontró en sus extremidades inferiores un propósito mayor, colmado de impacto social.

Un grito interior que era más grande y fuerte que ella misma se apoderó de esta mujer, de 50 años, cuando vio a su hija entre lágrimas, desasosiego y angustia, identificarse con el caso de una joven que fue secuestrada en el balcón de su casa en Toa Baja y que se convirtió en una de las tantas mujeres que pierden la vida, víctima de violencia de género.

En circunstancias difíciles, ya el deporte la había ayudado a sanar, así que apostó a correr para transformar y salvar vidas, mediante el movimiento social Kilómetros de Cambio, que fundó y dirige hace dos años y que durante el 2025 ha sido reconocido por diversas organizaciones dentro y fuera de la isla.

Acompañada de decenas de embajadoras y cientos de corredores, mediante sus pisadas y sus voces, han llegado a casi todos los rincones de los pueblos de la isla, a toda hora y con un altoparlante para que cualquier mujer que esté atrapada en las garras de la violencia doméstica, pueda escuchar, sentir el apoyo, salir de la oscuridad y buscar ayuda.

“Estamos viendo jóvenes que sus parejas las están agrediendo, las están marchitando. Yo necesito que cada niña, especialmente de Puerto Rico, y ahora que pudimos salir para que el mundo nos escuchara, que cada una escuche que ella vale y que no merece que esa persona que le juró amor ni nadie le apague la vida”, expresó acerca de lo que ha sido parte de la misión, reconocida el pasado mes de agosto por la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

No solo ha levantado la voz en su isla, sino que el pasado mes, Maldonado llevó su contundente mensaje al ser invitada al Ironman World Championship, en Marbella, España, donde reconocieron la sorprendente labor de Kilómetros de Cambio y pudo tener exposición en la tarima principal ante todos los atletas a nivel mundial.

“Quiero seguir llevando el mensaje a cada rincón de que no necesitamos escondernos, que no tenemos que probarnos, que somos más que suficientes y que ninguna mujer en el mundo debería morir por el hecho de ser mujer, que puedan ser libres”, manifestó la deportista natural de Manatí, quien junto a otros corredores del 16 al 18 de mayo de 2025 no solo lograron casi triplicar los recaudos con un total de $448 mil destinados a la Red de Albergues de Puerto Rico, sino que se hicieron aproximadamente 30 rescates de víctimas de violencia doméstica durante el evento deportivo.

En cada carrera, Maldonado experimenta libertad y se va desprendiendo del fantasma de la violencia doméstica, que le tocó vivir cuando era una niña. (Nolan Rivera)

Para quien cruzar la meta representa “libertad”, Maldonado tiene claro el legado que desea dejarles a las niñas que la observan correr como parte de la organización que lidera, y que también fue destacada en marzo de este año al dedicársele el Medio Maratón San Blas, en Coamo. “El amor propio es tu superpoder: búscalo y guárdalo. Cuando lo cultivas desde pequeña, nada ni nadie puede hacerte daño. Ámate tanto, que nada pueda quebrarte. Eres más valiente que los miedos que te susurran al oído”..

“El terror de verdad”

En cada mujer, víctima de violencia doméstica, Maldonado ve a su mamá, y en cada niña, se ve reflejada a sí misma, pues asegura que “al terror lo conoce de verdad”. Tendría quizás unos siete años cuando junto a su hermano, se resguardaba en un clóset de su casa mientras su mamá estaba siendo “molida a palos” por su padre.

“Recuerdo una vez que había una fiesta en mi casa. Mi papá era un hombre muy adinerado y ese día algo le molestó. Cuando sube a mi mamá arriba de esa fiesta, yo tendría algunos 12 años, yo abrí la puerta sin querer y me enfoqué en sus botas porque era ganadero, le estaba rompiendo las costillas a mi mamá”, recordó con voz quebrantada. “Hubo momentos muy fuertes, como en un momento dado mi papá le prendió fuego la casa con nosotros adentro. Hubo mucho terror en esa niñez, mucho dolor”.

En la actualidad, cuando piensa en ese clóset, no solo señala que padece de claustrofobia, sino que revive el abuso y la crueldad, además de la preocupación y angustia que sentía esa niña, a la que nadie le aseguraba que al salir de allí su mamá iba a estar viva. De tenerlo todo, huyeron para tener lo esencial: la paz y el amor en el seno de lo que fue su hogar, junto a su mamá y hermano.

“Los clósets se convierten en ese sendero de oscuridad que todavía marca tu vida. Por ejemplo, en sitios cerrados, quizás en la percepción de que personas no puedan estar tan cerca de ti. Son traumas que se quedan contigo y que los tienes que vivir y los tienes que sanar. Mi mamá pudo salir del círculo de esa violencia doméstica tan terrible, gracias a mi tía, que ayudó fuertemente a mi mamá. Ella, a pesar de tener el monstruo viviendo con nosotros, siempre pudo pintar un sol en esas noches tan oscuras y Dios nos protegió”, resaltó.

Catarsis de emociones

Aunque un viejo fantasma tal vez le deje saber que sigue encerrada en ese clóset, Maldonado explica que en cada carrera se experimenta libertad y se va desprendiendo de ese fantasma.

“Correr te hace volar y te hace levitar. Cada mujer que corre Kilómetros de Cambio tiene su propia sanación personal. A pesar de que uno ya ha sanado y de que ya una es libre, cuando corres en este evento, es una catarsis que se produce”, explica esta profesional, que tiene una maestría en Gerencia y Administración de los Sistemas y Servicios de Salud.

Y es que, según narra, en cada pase de batón como parte de la ruta que sigue Kilómentros de Cambio por todo Puerto Rico, cada embajadora va sola al frente corriendo, en un acto simbólico, con el que representa a la mujer que sale corriendo de su casa, escapando, sin ropa, a veces descalza, con sus hijos y llevándose lo poco que tiene. Mientras puede pensar que no tiene a nadie ni sabe qué hacer ni adónde dirigirse, cuando esa mujer se voltea hacia atrás, quizás para arrepentirse o saber qué puede hacer, ahí están los corredores, que simbolizan esa red de apoyo, que está dispuesta a ayudar a la víctima y hace que se libere, tales como los albergues y las líneas para llamadas de emergencias.

“Por eso esa corredora siente una catarsis de emociones en esa vivencia, emocionalmente lo experimenta. Por eso es que te digo que esto no es mío, esto es de papá Dios y el Espíritu Santo está ahí manifestándose”, compartió la también propietaria de Oasis Women’s Medical Center.

Su mayor anhelo es que ninguna mujer en el mundo tenga miedo, que cualquier mujer pueda tener un sitio en donde refugiarse.

“Si eso es Kilómetros de Cambio, lo vamos a hacer. No sé cómo será, pero Dios lo pondrá en mi camino, ya sea a nivel de las Naciones Unidas, para rescatar mujeres en riesgo”, sentenció esta líder.

Tres claves para el éxito de una mujer Cree en ti, aunque el mundo esté en tu contra.

Insiste, insiste, insiste.

No importa que falles 99 veces, a las 100 lo vas a conquistar. Una frase que te hace seguir adelante “El mundo algún día va a ser un lugar mejor. Hay esperanza, hay fe y puede ser un mundo sin violencia. Yo espero que sí. Mi generación vivía en el miedo, la generación de mi hija y la que está un poquito más atrás de mi hija, es una generación hermosa. Es una generación colaborativa, bien dinámica, bien armoniosa, bien creativa, bien diversa. Yo creo que ellos no van a permitir que esa violencia continúe. Tengo tanta fe en esa generación que se levanta, no creo que lo vayan a permitir”.

