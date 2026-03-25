Deborah Martorell suma un nuevo reconocimiento mundial

La meteoróloga y comunicadora de la ciencia, Deborah Martorell, será homenajeada el 31 de marzo de 2026 en el emblemático Salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA Hall), uno de los foros más influyentes del planeta, con sede en la ciudad de Nueva York.

Martorell será reconocida como parte de la iniciativa de "Women Breaking Barriers", una cumbre global organizada por la Organización Rise Now y la Iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas, que reúnen a mujeres de múltiples sectores para enfrentar una de las crisis más persistentes del mundo: la violencia contra las mujeres y las niñas. Este mal social continúa limitando la seguridad, las oportunidades y el desarrollo de las mujeres y niñas.

La trayectoria de la meteoróloga de TeleOnce , marcada por romper barreras en la ciencia, los medios y el espacio, la convierte en una voz clave dentro de esta conversación global. Además de su trayectoria profesional, Martorell ha mantenido un compromiso constante con la defensa de los derechos de las mujeres —desde la lucha por la justicia laboral, la igualdad y el acceso a la educación, así como su más reciente colaboración con iniciativas como Kilómetros de Cambio, que impulsan la equidad, la seguridad y el empoderamiento comunitario mediante la acción colectiva. Igualmente, fue reconocida como Mujer del Año Magacín 2025.

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“Cada paso que damos para romper barreras importa. He vivido en carne propia los retos que enfrentamos las mujeres, y por eso mi compromiso es dar visibilidad a todas las que siguen luchando por salir adelante. Ser reconocida en la Asamblea General de la ONU es un honor que comparto con ellas y con todas las que siguen abriendo camino”, sostuvo Martorell, la primera meteoróloga en en viajar al espacio, en declaraciones escritas.

El evento de reconocimiento a la meteoróloga puertorriqueña será transmitido en vivo a través de UNTV, y también estará abierto al público mediante registro previo.

Martorell ha sido galardonada con múltiples Emmys y con más de tres décadas de experiencia en medios de difusión y educación pública. Posee certificaciones de la Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS), la cual la ha reconocido en dos ocasiones por su excelencia en reportajes científicos, la más reciente en 2025.

Martorell también funge como Embajadora del Sistema Solar para el JPL de NASA y de la NOAA, desempeñando un papel activo en conectar la ciencia espacial de vanguardia con el entendimiento público. Su participación a bordo la misión NS-34 de Blue Origin la convirtió en el ser humano número 712, la mujer número 115 y la primera meteoróloga de medios en sobrepasar la Línea de Kármán, siendo reconocida por la Agencia Federal de Aviación (FAA) como astronauta privada.

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1 / 12 | Deborah Martorell tuvo un recibimiento "del más allá" . Deborah Martorell participó esta tarde de una conferencia de prensa a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. - Suministrada 1 / 12 Deborah Martorell tuvo un recibimiento "del más allá" Deborah Martorell participó esta tarde de una conferencia de prensa a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Suministrada Compartir

Reconocida ampliamente por su cobertura de eventos meteorológicos y climáticos en el Caribe y Estados Unidos, está comprometida con la mentoría de futuras científicas, la participación de las mujeres en STEAM y la comunicación y fomento a la ciencia.