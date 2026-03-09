Cuando los caminos se cruzan: el encuentro que unió a Deborah Martorell con Kilómetros de Cambio

Por la meteoróloga Deborah Martorell, siempre había sentido admiración. Representaba un referente e inspiración, con una historia de resiliencia. Por eso, como fundadora y gestora del proyecto Kilómetros de Cambio, Deborah Maldonado no dudó un segundo en seleccionarla como la madrina de la edición 2026 de este movimiento, que busca transformar vidas y ofrecer esperanza a quienes enfrentan situaciones de violencia de género en Puerto Rico.

Fue en diciembre cuando los caminos entre Maldonado y Martorell se volvieron a cruzar al ambas ser seleccionadas como Mujer del Año 2025 de Magacín y coincidieron en el evento cumbre en Genesis Mall Experience, donde se reconocieron a 10 mujeres, que durante el 2025 inspiraron y transformaron nuestro país con su extraordinario liderazgo.

“Luego que se da este junte con la revista Magacín, le hicimos el acercamiento y ella, humildemente nos dijo que sí, aun cuando está súper ocupada. No solamente nos dijo que sí, ha hecho presencia en actividades nuestras y ha sido activa en las redes sociales. Definitivamente, la revista Magacín nos abrió una puerta bien grande con Deborah Martorell”, explicó Maldonado.

“Los caminos se han cruzado y en una buena causa. Hay mucho amor, positivismo y ganas de ayudar. Vale la pena, yo estoy súper agradecida de formar parte de este movimiento y jamás lo pensé, que me fuera a tocar. Siempre digo que papá Dios me tiene donde le hago falta, y si es el espacio otra vez, pues también”, añadió Martorell.

En su esfuerzo de educar a lo largo del año sobre la violencia de género y recaudar fondos para la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, la líder explicó a Magacín que como organización depositaron su confianza en ella, como una persona destacada y que le da credibilidad a la fundación, que lucha para un bien mayor, además de ser de inspiración para las niñas, los niños y las mujeres de Puerto Rico.

“Todos sabemos que Deborah Martorell tiene una historia, es una mujer resiliente. Cuando todos pudieron haber pensado que quizás ella iba a cerrar la puerta y se iba a esconder, ella renace, se ilumina y llega al espacio. O sea, cuando ves su historia, uno tiene que sentarse a mirar y entender que realmente en el momento más oscuro que tú puedes tener en tu vida, puedes darle un giro y llegar literalmente al espacio”, destacó Maldonado en referencia al más reciente logro de la meteoróloga de Las Noticias de TeleOnce como astronauta comercial, quien en agosto de 2025 viajó al espacio, siendo parte de la misión NS-34 de Blue Origin.

“Una madrina es realmente quien nos bendice; es una portavocía de este movimiento y, a su vez, de los albergues, de las mujeres, de toda esta lucha que conlleva Kilómetros de Cambio, que no se queda solamente en la lucha de la violencia doméstica”, amplió Maldonado.

Martorell, por su parte, manifestó el honor que siente y cómo aceptó ese rol de madrina sin pensarlo. Además, añadió que siempre ha dicho que llegar a Kilómetros de Cambio no fue ninguna casualidad, y que, de alguna manera los caminos se cruzan en una iniciativa como esta, cuyo primer contacto fue el año pasado cuando uno de los grupos estaba llegando a una meta para hacer pase de batón.

“Resultó en algo impresionante, incluyendo la energía con la que llegaron y haber logrado una meta. Todas las mujeres de alguna manera hemos pasado por algún momento difícil. La vida no es color de rosa. Tuve mis momentos bien difíciles y bien duros, pasé por un divorcio bien complicado. Sufrimos mucho, mis hijas sufrieron muchísimo también y de pasar de un momento como ese a intentar seguir adelante, que Dios esté ahí, dar rodillas, mucha oración, y de repente de un momento tan difícil quien podía pensar que años más tarde podría llegar al espacio y poder inspirar también a otras jóvenes”, manifestó Martorell agradecida.

Con su testimonio, la jefa de Meteorología y reportera científica, asegura que es una manera de decirles a todas las mujeres que no se rindan, aunque estén pasando un momento difícil. Por tanto, recalcó lo importante de cada una creer en sí misma, tener fe en Dios, seguir adelante, y perseverar hasta lograrlo.

“Lo más importante de todo esto es no solamente creer en ti, es que lo que hagas también sirva a los demás. Si en lo que haces, también te dedicas al servicio, a dar de eso que Dios está poniendo en tu camino para dar y servir a los demás de alguna manera, es la mejor satisfacción y esto es una manera de poder hacerlo con Kilómetros de Cambio. Así también poder devolver todas esas cosas, inspirar a otras mujeres que probablemente eso es lo que necesitan verte, darle la mano es decir, ‘tú puedes echar para adelante’, ‘tú puedes lograr tus sueños’. Si lo tengo que hacer, en cada pueblo allí vamos, si tengo que entrenar y correr, lo hacemos”, amplió la madrina del evento, que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de mayo, fechas en la que 35 embajadoras y, por primera vez, 12 embajadores varones pondrán sus pisadas y sus cuerpos para llevar ese mensaje por todo Puerto Rico.

