EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Inicia la preventa de “El Coquinauta”, la nueva aventura espacial de Deborah Martorell

El libro saldrá oficialmente al mercado el Día del Planeta, el próximo 22 de abril

13 de marzo de 2026 - 8:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Deborah Martorell viajó al espacio como parte de la Misión NS-34 de Blue Origin. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La reconocida comunicadora científica, meteoróloga y astronauta privada Deborah Martorell anunció el inicio de la preventa exclusiva de “El Coquinauta: el coquí que brincó al espacio”. Este lanzamiento marca su debut como autora y transforma su experiencia en el espacio como una herramienta de inspiración para nuevas generaciones.

RELACIONADAS

“El Coquinauta” es un libro ilustrado basado en una historia real. Durante su vuelo al espacio como parte de la Misión NS-34 de Blue Origin, Martorell llevó consigo un pequeño coquí vestido de astronauta como indicador de cero gravedad, convirtiéndolo en testigo directo de ese momento histórico para Puerto Rico. Hoy, esa vivencia se convierte en un relato accesible, visualmente cautivador y profundamente humano, diseñado con contenido educativo para despertar curiosidad en niños y niñas.

“La Coquinauta Box Edición Limitada” disponible desde el lunes en preventa, incluirá:

  • El libro “El Coquinauta: el coquí que brincó al espacio”, firmado por Martorell.
  • El peluche oficial del Coquinauta.
  • Una hoja de “stickers” conmemorativos.
  • El parcho espacial diseñado por el artista puertorriqueño Antonio Martorell, tío de la autora.
  • Una foto de colección firmada por Deborah Martorell.
Ya comenzó la preventa de la "Coquinauta Box".
Ya comenzó la preventa de la "Coquinauta Box". (Suministrada)

“‘El Coquinauta’ es un puente entre lo que viví en el espacio y lo que deseo sembrar en las nuevas generaciones: curiosidad, valentía y la certeza de que los sueños se construyen con determinación”, expresó Martorell.

El libro saldrá oficialmente al mercado el Día del Planeta, el próximo 22 de abril de 2026. Los envíos se deben recibir entre 8 a 15 días laborables a partir de esa fecha. También estará disponible la opción de recogido local (pickup), cuyo lugar se anunciará próximamente.

La preventa ya está activa en DeborahMartorellShop.com.

Deborah Martorell participó esta tarde de una conferencia de prensa a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.Luego, comenzó una caravana que la condujo por las principales carreteras del área metropolitana. Populoso; Jorge Jorge, CEO de Toroverde, Deborah Martorell, astronauta y meteoróloga; Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón y Narel Waleska Colón, primera dama.
1 / 12 | Deborah Martorell tuvo un recibimiento "del más allá" . Deborah Martorell participó esta tarde de una conferencia de prensa a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. - Suministrada

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
