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Larissa Dones cumple uno de sus sueños: “Lo veía imposible, pero lo logré”

La creadora de contenido acudió a sus redes sociales con palabras de agradecimiento para quienes la ayudaron en el proceso

15 de mayo de 2026 - 6:07 PM

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Desde muy temprana edad Larissa Dones mostró su pasión por el arte dramático. (alexis.cedeno)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Un video, un ritmo contagioso y la atención del artista más grande del mundo bastaron para que el nombre de Larissa Dones se grabara en la mente de miles. Su parodia viral de “Yo perreo sola” captó la mirada de Bad Bunny y sirvió como trampolín para exponer un talento que ya venía cocinándose desde las aulas escolares de Santurce.

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Actualmente, en una era digital saturada de apariencias, Lari Poppins ha utilizado el humor genuino como una herramienta de conexión humana. Más allá de los números o los algoritmos, la actriz puertorriqueña demuestra que la risa es un espacio de vulnerabilidad, propósito y, sobre todo, autenticidad.

Hoy, la audiencia que la ha seguido desde sus inicios fue testigo de un logro importante. A través de las redes sociales, la creadora de contenido reveló que compró una casa.

“Lo veía imposible pero lo logré, me compré mi casa. No puedo creer que estoy escribiendo esto, sí se puede, tengo mucho que contarles, esta faceta apenas comienza y quiero que se vivan este proceso conmigo, pero quiero primeramente darle las gracias a las dos personas clave para lograr este sueño: mi realtor, el mejor, Alexis Mercado, desde el primer día que hablamos me brindaste seguridad y confianza y hoy vemos los resultados. Gracias también a mi consultora hipotecaria Stephanie Rojas de VIG Mortgage que siempre me explicó todo claro y sin cuentos, de verdad que caí con el mejor equipo, gracias por guiarme con amor y paciencia. Gracias a mi familia y amigos que me dieron terapia en el proceso y me inspiraban a no quitarme”, detalló.

Dones agregó: “Enserio estoy demasiado sentimental, ‘Im just a girl’ que con 30 años se compró su casita y firmó todos los papeles con su bolígrafo rosita. (Tinta azul claro) Ah, que emoción, ahora comienza lo bueno. Todo cae en su lugar”.

Larissa Dones, la joven que se hizo viral con "Yo perreo sola"

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La influencer boricua captó la atención de Bad Bunny tras publicar un vídeo en las redes sociales.

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influencerCompra de casas
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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