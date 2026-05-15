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Cannes sorprende con una Palma de Oro de honor a Travolta: “Es mas que un Óscar”

El actor hizo en esta edición su debut como director de la película “Propeller One-Way Night Coach”

15 de mayo de 2026 - 3:16 PM

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De izquierda a derecha, Ella Bleu Travolta, John Travolta, Edouard Philipponnat, Clark Shotwell y Olga Hoffmann asisten al estreno de 'Karma' durante el 79º Festival de Cine de Cannes. EFE/EPA/CLEMENS BILAN / POOL (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Festival de Cannes entregó este viernes, por sorpresa, una Palma de Oro de honor a John Travolta, que afirmó, muy emocionado, que para él este premio es “más que un Óscar”.

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“No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabia que sería esto”, dijo completamente sorprendido el actor al delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, que le entregó la Palma.

“Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. No me lo puedo creer, es más que un Óscar”, afirmó el protagonista de “Grease” y “Pulp Fiction”.

Además recordó que cuando habló con Frémaux en noviembre de su debut como director -“Propeller One-Way Night Coach” -, ni siquiera tenía esperanzas de que Cannes aceptara el filme.

Pero finalmente la incluyó en una de sus secciones fuera de competición y el actor llegó hoy al festival para presentarla junto a su hija, Elle Bleu, que participa como actriz en el filme.

La película adapta una novela publicada por Travolta en 1997 y refleja el amor del actor por la aviación.

“De niño, le encantaba ver despegar los aviones desde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, cerca de su casa. Empezó a volar con solo 15 años, obtuvo su primera licencia de piloto a los 22 y, desde entonces, ha conseguido numerosas certificaciones como piloto”, señaló el certamen francés cuando anunció la participación de Travolta en Cannes.

Esta afición, que le ha permitido acumular 9,000 horas de vuelo y que incluso le ha permitido pilotar aviones en dos películas (“Look Who’s Talking” de 1989, y “Broken Arrow”, de 1996), y lo llevó a publicar hace tres décadas un libro ilustrado.

Su historia está inspirada en los recuerdos de infancia de Travolta, desde su primer vuelo en avión hasta experiencias que ha ido acumulando y las personas que ha ido conociendo, dentro de un viaje nostálgico ambientado en la época dorada de la aviación.

En su ópera prima como director, Clark Shotwell interpreta al joven entusiasta de la aviación, mientras que el papel de su madre, con la que se embarca en una aventura solo de ida hacia Los Ángeles, lo encarna Kelly Eviston-Quinnett.

Y Ella Bleu Travolta y Olga Hoffmann dan vida a las azafatas de los vuelos que la madre y el hijo tienen que tomar para hacer un interminable viaje lleno de escalas.

Esta es la segunda Palma de Oro que ha entregado este año el festival, tras la recogida en la ceremonia de apertura por el director neozelandés Peter Jackson, y aún queda una tercera, para Barbra Streisand, en la gala de clausura.

Tags
Festival de Cine de CannesJohn Travolta
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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