Aleska Génesis revela su pasarela en la audición de Victoria’s Secret

La modelo y empresaria venezolana Aleska Génesis participó este jueves, 14 de mayo, en una audición de la reconocida firma de lencería, Victoria’s Secret, realizado en el Simon Malls de Los Ángeles, Estados Unidos.

Quien actualmente radica en Miami, Florida, difundió a través de su cuenta de Instagram, el momento en el cual hizo su pasarela en la audición de la marca.

La exconcursante de “La casa de los famosos All Stars” compartió con sus seguidores su evolución en el proceso de selección de Victoria’s Secret, para el cual se preparó fuertemente.

Para esta ocasión, Aleska Génesis recibió clases de pasarela con Gisselle Reyes, quien por muchos años fue profesora oficial del Miss Venezuela, en el cual instruyó a las exreinas universales Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y María Gabriela Isler.

La modelo, quien previamente resaltó en una competitiva convocatoria virtual, busca ingresar a la marca anglosajona para impulsar su carrera, de la misma manera que lo lograron las reconocidas supermodelos brasileñas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

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“Yo sabía que no era fácil porque implicaba hacer algo que me retaba muchísimo y era mi primer casting en inglés. Me atreví a hacerlo. Es algo que antes lo veía imposible, y ahora lo veo posible”, expresó.