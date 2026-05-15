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Aleska Génesis revela su pasarela en la audición de Victoria’s Secret

Con el comprobante oficial en mano, la empresaria busca asegurar su lugar en el renovado y global escuadrón de la famosa firma

15 de mayo de 2026 - 2:50 PM

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La modelo resaltó previamente en una competitiva convocatoria virtual. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La modelo y empresaria venezolana Aleska Génesis participó este jueves, 14 de mayo, en una audición de la reconocida firma de lencería, Victoria’s Secret, realizado en el Simon Malls de Los Ángeles, Estados Unidos.

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Quien actualmente radica en Miami, Florida, difundió a través de su cuenta de Instagram, el momento en el cual hizo su pasarela en la audición de la marca.

La exconcursante de “La casa de los famosos All Stars” compartió con sus seguidores su evolución en el proceso de selección de Victoria’s Secret, para el cual se preparó fuertemente.

Para esta ocasión, Aleska Génesis recibió clases de pasarela con Gisselle Reyes, quien por muchos años fue profesora oficial del Miss Venezuela, en el cual instruyó a las exreinas universales Dayana Mendoza, Stefanía Fernández y María Gabriela Isler.

La modelo, quien previamente resaltó en una competitiva convocatoria virtual, busca ingresar a la marca anglosajona para impulsar su carrera, de la misma manera que lo lograron las reconocidas supermodelos brasileñas Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

“Yo sabía que no era fácil porque implicaba hacer algo que me retaba muchísimo y era mi primer casting en inglés. Me atreví a hacerlo. Es algo que antes lo veía imposible, y ahora lo veo posible”, expresó.

El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”.Luis Antonio decidió darle continuidad a una de sus colecciones favoritas. Luis Antonio junto a Kiara Liz Ortega y Jennifer Colón.
1 / 17 | Aleska Génesis, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh modelan la nueva colección de Luis Antonio . El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”. - Suministrada/ Gabriel Caro
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Aleska GénesisVictoria’s SecretModelaje
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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