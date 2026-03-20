Aleska Génesis y Dania Méndez reviven momento viral de “La casa de los famosos All-Stars”

Mientras Dania Méndez se presenta con la firmeza de quien no teme decir las cosas de frente, Aleska Génesis navega las aguas del espectáculo entre la vulnerabilidad y la controversia legal. Juntas, representan dos caras de una misma moneda: la de la mujer que transforma su vida personal en un espectáculo global.

En el ecosistema de los “reality shows”, de igual modo, pocas figuras han logrado polarizar tanto a la audiencia como la mexicana y la venezolana. Más allá de las cámaras, su relación ha transitado entre el consejo mutuo y la tensión competitiva.

Su paso por “La casa de los famosos All-Stars” se convirtió en el escenario de un duelo de estrategias y sentimientos. Lo que comenzó como una convivencia entre figuras icónicas ellas lo transformaron en una compleja red de tensiones, marcada por el interés compartido hacia Luca Onestini y las repercusiones de una “fiesta romana” que cambió el rumbo de sus alianzas.

Un año después, las personalidades de “realities” reaparecieron y paralizaron las redes sociales. En la publicación ambas bromean con las icónicas palabras que Méndez le dijo a Aleska Génesis en la recordada discusión por Onestini.

“Palabras sabias de la ‘Tremenda Méndez’”, escribió la modelo venezolana junto al “hashtag” #laqueseloquedapierde.