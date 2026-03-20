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Aleska Génesis y Dania Méndez reviven momento viral de “La casa de los famosos All-Stars”

En el “reality show”, la venezolana y la mexicana protagonizaron una fuerte discusión por Luca Onestini

20 de marzo de 2026 - 5:04 PM

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Aleska Génesis y Dania Méndez fueron protagonistas de "La casa de los famosos All-Stars". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Mientras Dania Méndez se presenta con la firmeza de quien no teme decir las cosas de frente, Aleska Génesis navega las aguas del espectáculo entre la vulnerabilidad y la controversia legal. Juntas, representan dos caras de una misma moneda: la de la mujer que transforma su vida personal en un espectáculo global.

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En el ecosistema de los “reality shows”, de igual modo, pocas figuras han logrado polarizar tanto a la audiencia como la mexicana y la venezolana. Más allá de las cámaras, su relación ha transitado entre el consejo mutuo y la tensión competitiva.

Su paso por “La casa de los famosos All-Stars” se convirtió en el escenario de un duelo de estrategias y sentimientos. Lo que comenzó como una convivencia entre figuras icónicas ellas lo transformaron en una compleja red de tensiones, marcada por el interés compartido hacia Luca Onestini y las repercusiones de una “fiesta romana” que cambió el rumbo de sus alianzas.

Un año después, las personalidades de “realities” reaparecieron y paralizaron las redes sociales. En la publicación ambas bromean con las icónicas palabras que Méndez le dijo a Aleska Génesis en la recordada discusión por Onestini.

“Palabras sabias de la ‘Tremenda Méndez’”, escribió la modelo venezolana junto al “hashtag” #laqueseloquedapierde.

El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”.Luis Antonio decidió darle continuidad a una de sus colecciones favoritas. Luis Antonio junto a Kiara Liz Ortega y Jennifer Colón.
1 / 17 | Aleska Génesis, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh modelan la nueva colección de Luis Antonio . El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”. - Suministrada/ Gabriel Caro
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Aleska GénesisLa casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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