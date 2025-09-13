Aleska Génesis llevará su historia a la Semana de la Moda de Nueva York

Después de un período de incertidumbre y vicisitudes, finalmente, la modelo venezolana Aleska Génesis comienza a ver “luz al final del túnel”. Ayer, la empresaria y exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo, acudió a sus redes sociales para compartir un logro importante en su carrera.

“Brilleska by Aleska Génesis. Debut oficial en las pasarelas de NYFW. ‘Monday, September 15. Doors open at 6:00 p.m. Don’t Miss It! Get access now! www.fdla.co/access’”, adelantó la expareja sentimental del italiano Luca Onestini sobre el lanzamiento oficial de su brillo corporal.

Hoy, “La Mala”, regresó a sus plataformas sociales “feliz”. La exreina de belleza de 34 años expresó qué representa esta oportunidad en su vida profesional.

“Estoy viviendo uno de esos momentos que te confirman que todo esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa valieron la pena. Brilleska llega por primera vez al ‘New York Fashion Week’ una de las pasarelas más grandes del mundo y con ella, un pedazo de mi historia. Gracias a quienes me han impulsado, retado y acompañado en este viaje.. Los amo”, exteriorizó.

En septiembre del año pasado, después de uno de sus altercados con la modelo boricua Maripily Rivera, la venezolana reveló la integración de “Brilleska” a su lista de productos de belleza.

“Supuestamente, esta vez yo fui a Puerto Rico a robar brillo, pero sabes que Aleska Génesis, ‘la mala’, de todo lo malo, saca algo bueno. Y se le ocurrió una idea, ¿por qué no regalar brillo? Ya que robo brillo, puedo robar brillo. Así que, pronto, va a salir, ya está a puntito, un aceite corporal, con brillo, llamado, ‘Brilleska’”, comunicó en entrevista con el presentador boricua Carlos Adyan.

En aquel entonces, la modelo prometió regresar a la isla y “’Brilleska’ se lo voy a dedicar a Puerto Rico, se lo voy a dedicar a ellos porque tuve una enseñanza de que nadie le roba el brillo a nadie, todos tenemos luz propia, todos tenemos brillos, es más cuando unimos nuestras luces, resplandecemos más, brillamos todos”, concluyó.