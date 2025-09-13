Opinión
Feriados
13 de septiembre de 2025
87°aguaceros
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aleska Génesis llevará su historia a la Semana de la Moda de Nueva York

El próximo 15 de septiembre, uno de los productos de belleza de la modelo venezolana debutará en la prestigiosa pasarela

13 de septiembre de 2025 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aleska Génesis es una de las exhabitantes más polémicas de "La casa de los famosos". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Después de un período de incertidumbre y vicisitudes, finalmente, la modelo venezolana Aleska Génesis comienza a ver “luz al final del túnel”. Ayer, la empresaria y exhabitante de “La casa de los famosos” de Telemundo, acudió a sus redes sociales para compartir un logro importante en su carrera.

“Brilleska by Aleska Génesis. Debut oficial en las pasarelas de NYFW. ‘Monday, September 15. Doors open at 6:00 p.m. Don’t Miss It! Get access now! www.fdla.co/access’”, adelantó la expareja sentimental del italiano Luca Onestini sobre el lanzamiento oficial de su brillo corporal.

Hoy, “La Mala”, regresó a sus plataformas sociales “feliz”. La exreina de belleza de 34 años expresó qué representa esta oportunidad en su vida profesional.

“Estoy viviendo uno de esos momentos que te confirman que todo esfuerzo, cada lágrima y cada sonrisa valieron la pena. Brilleska llega por primera vez al ‘New York Fashion Week’ una de las pasarelas más grandes del mundo y con ella, un pedazo de mi historia. Gracias a quienes me han impulsado, retado y acompañado en este viaje.. Los amo”, exteriorizó.

En septiembre del año pasado, después de uno de sus altercados con la modelo boricua Maripily Rivera, la venezolana reveló la integración de “Brilleska” a su lista de productos de belleza.

“Supuestamente, esta vez yo fui a Puerto Rico a robar brillo, pero sabes que Aleska Génesis, ‘la mala’, de todo lo malo, saca algo bueno. Y se le ocurrió una idea, ¿por qué no regalar brillo? Ya que robo brillo, puedo robar brillo. Así que, pronto, va a salir, ya está a puntito, un aceite corporal, con brillo, llamado, ‘Brilleska’”, comunicó en entrevista con el presentador boricua Carlos Adyan.

En aquel entonces, la modelo prometió regresar a la isla y “’Brilleska’ se lo voy a dedicar a Puerto Rico, se lo voy a dedicar a ellos porque tuve una enseñanza de que nadie le roba el brillo a nadie, todos tenemos luz propia, todos tenemos brillos, es más cuando unimos nuestras luces, resplandecemos más, brillamos todos”, concluyó.

Aleska Génesis se convirtió en una de las finalistas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Su noombre completo es Aleska Génesis Castellanos.Aleska fue arrestada tras ser eliminada de la competencia. Se le acusa en México de robo.
1 / 27 | ¿Quién es Aleska Génesis?. Aleska Génesis se convirtió en una de las finalistas de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. - Facebook
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
