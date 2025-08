Luca Onestini se desahoga sobre su ruptura con Aleska Génesis

“Toda esta cosa de ‘yo brillo por mí misma’. Ojalá. Haz algo. Empieza a brillar por ti misma, empieza a hacer cualquier cosa que hable de ti y no siempre hablar de otra gente y no siempre de atacar, insultar, faltar el respeto y tirar ‘hate’ a los demás y mentir constantemente a la audiencia. No puedes mentir constantemente a la audiencia. Y yo me tengo que quedar callado porque tú quieres vender tus productitos al 50% de descuento, entonces quieres utilizar mi nombre para intentar vender algo. Entonces yo tengo que aguantarme eso, todos los ‘haters’, los insultos por tus mentiras, porque luego quien calla otorga para ser caballero. ¿Caballero qué? Eso sería ser pendejo, no caballero. Yo ya he sido caballero. Hemos terminado, hemos cerrado todo y sigues hablando. Entonces, ¿quién necesita a quién?”, expresó. “Aquí se habla con pruebas, aquí la verdad y nada más que la verdad. Tú no puedes entrar después que hemos cerrado todo un discurso y mentir así. ¿Para qué? Para quererme tirar ‘hate’ encima de mí. El discurso tuyo y mío ya estaba cerrado, ¿por qué lo has sacado ahora?”, agregó.

Onestini explicó cómo sucedieron las cosas, según su versión. “Cuando terminamos este aperitivo para ir a la mesa, ella empieza a atacarme otra vez y me llega a decir: ‘Después de todo lo que hice para ti, tuve que aceptar tu pasado’. ¿Tuve que aceptar tu pasado? Entonces yo me he dado la vuelta, la he mirado y le he dicho: ‘¿Qué pasado? ¿A qué te refieres? Yo no tengo ningún problema. Yo tengo un pasado, un presente y un futuro limpio, no tengo nada de lo cual tener vergüenza. ¿Por qué me tienes que decir eso? Yo no he matado a nadie, no he ido a la cárcel, no he robado nada, no he faltado el respeto a nadie, no hago malas cosas’. ‘Me sacas la cárcel’. ‘No, es en referencia a mí, no estoy hablando de ti’. Ella siempre para victimizarse ahora os cuenta a ustedes que yo le he hecho este comentario superfeo en referencia a ella directa. Absolutamente no”, negó. “La referencia era hacia mí como para decir, no he hecho nada malo. Eso es. De verdad, esta característica de ser mentirosa a niveles… hay una alergia a la verdad increíble”, dijo.