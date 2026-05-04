Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Britney Spears se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

El incidente motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación

4 de mayo de 2026 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
FILE - Britney Spears arrives at the 29th annual GLAAD Media Awards, April 12, 2018, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File) (Archivo/Chris Pizzello/Invision/AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- La estrella del pop Britney Spears se declaró este lunes culpable ante un tribunal de California por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol, tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

RELACIONADAS

El abogado defensor de la cantante compareció en lugar de la acusada ante un juez del condado de Ventura tras haber sido acusada el pasado jueves por la fiscalía de un delito menor.

El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, sentenció a Spears, de 44 años, a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido.

También se le impuso una multa de 571 dólares y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

La “Princesa del Pop” fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol.

Cinco semanas después de su detención, la cantante de “Baby One More Time” ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El entorno de la artista también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años.Tras ser rechazada por la edad en una audición para "The New Miche Mouse Club", Spears tomó talleres, hizo comerciales y apareció en la obra "Ruthless" off Broadway, hasta que en 1991 cuando tenía 11 años finalmente la aceptaron en el programa de Disney, uniéndose así a otras figuras como Christina Aguilera y Justin Timberlake, que eventualmente también se convirtieron en estrellas del pop de los 1990.Durante el pasado año, en las redes sociales ha cobrado auge el movimiento #FreeBritney de parte de fanáticos que entienden que ya es momento de que el padre de la cantante de 39 que mantiene una relación con Sam Asghari deje de ser su tutor.
1 / 39 | Britney Spears: repaso a una carrera de éxitos y desgracias. Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años. - E.J. FLYNN

Spears, que logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre durante años, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era “hora de dar la voz de alarma” sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos.

En enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.

Tags
Britney SpearsDrogasalcoholismo
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 4 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: