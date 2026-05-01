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Fiscalía acusa a Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

La “Princesa del Pop” fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California

1 de mayo de 2026 - 9:01 AM

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ARCHIVO - Britney Spears llega al estreno de "Once Upon a Time in Hollywood" en Los Ángeles, el 22 de julio de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo) (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La fiscalía de California acusó este jueves a Britney Spears por conducir conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

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La Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor, aunque la acusación no especifica el tipo de sustancias que habría consumido en el momento del incidente, según informó The New York Times.

La “Princesa del Pop” fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. Fue liberada a las pocas horas y llamada a declarar ante un juez el próximo lunes.

Cinco semanas después de su detención, la artista de “Baby One More Time” ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El entorno de la cantante también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años.Tras ser rechazada por la edad en una audición para "The New Miche Mouse Club", Spears tomó talleres, hizo comerciales y apareció en la obra "Ruthless" off Broadway, hasta que en 1991 cuando tenía 11 años finalmente la aceptaron en el programa de Disney, uniéndose así a otras figuras como Christina Aguilera y Justin Timberlake, que eventualmente también se convirtieron en estrellas del pop de los 1990.Durante el pasado año, en las redes sociales ha cobrado auge el movimiento #FreeBritney de parte de fanáticos que entienden que ya es momento de que el padre de la cantante de 39 que mantiene una relación con Sam Asghari deje de ser su tutor.
1 / 39 | Britney Spears: repaso a una carrera de éxitos y desgracias. Aunque su carrera como Princesa del pop inició oficialmente en 1997 con el lanzamiento de su sencillo “Hit me baby one more time”, Britney Spears comenzó a mostrar su talento para los escenarios desde los 2 años. - E.J. FLYNN

Spears, que logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos.

En enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.

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Britney Spears
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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