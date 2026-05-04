IShowSpeed visita el Viejo San Juan y prueba la gastronomía boricua

El popular “streamer” estadounidense IShowSpeed convirtió el Viejo San Juan en su escenario durante una transmisión en vivo que reunió esta tarde a miles de seguidores.

El recorrido junto al cantante puertorriqueño Eladio Carrión incluyó pasar por el Castillo San Felipe del Morro, donde el creador de contenido interactuó con fanáticos.

Uno de los momentos más comentados del “stream” fue un improvisado combate de boxeo en plena calle con un seguidor. Tras vencerlo, le afeitó la cabeza, en medio de risas y reacciones del público.

Durante su paso por la ciudad amurallada, Darren Watkins Jr., su nombre real, también degustó bebidas de la gastronomía local al probar una piragua —que pidió de fresa— y continuar su ruta hacia la comunidad La Perla, donde coincidió con el exponente urbano De La Ghetto.

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La jornada incluyó además una visita a un gimnasio de boxeo en La Perla, donde se encontró con el púgil boricua Xander Zayas. Más tarde, el “streamer” se lanzó a una piscina y siguió probando sabores locales como la piña colada, pan sobao, pinchos de pollo y quesito, entre otros. Además se recostó por primera vez en una hamaca.

Luego de la visita al Viejo San Juan, continuaron por otras zonas de la capital como el Puente Dos Hermanos, donde se lanzó a la Laguna del Condado.

Ambos exponentes urbanos le enseñaron frases en español, como por ejemplo, “estamos activo” y “con el más rápido”.

La transmisión alcanzó picos de más de 60,000 personas conectadas simultáneamente en YouTube, reflejando el alcance global del creador de contenido, quien se encuentra de gira por varios países del Caribe.

¿Quién es IShowSpeed?

Con millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, IShowSpeed es una de las figuras más seguidas por audiencias jóvenes.