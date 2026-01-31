Natalia Lugo: “Yo fui la primera mujer influencer de Puerto Rico”

Desde las pantallas de los celulares hasta los escenarios musicales y el cine, Natalia Lugo es considerada por muchos como una de las artistas más polifacéticas de su generación. Nacida en New Hampshire pero criada en el corazón de Puerto Rico, la artista comenzó su trayectoria en 2013 como creadora de contenido digital que fusionaba el humor con la música y la reflexión social.

La historia de la intérprete es una crónica de transformación constante. Lo que inició con personajes cómicos como “Francesca”, evolucionó hacia una carrera musical con álbumes como “Fuera del marco” y una trayectoria actoral consolidada con el galardón a Mejor Actriz en el Puerto Rico Film Festival 2021 por la película “La mujer de Héctor”.

En una entrevista para “El Mega VIP con Shalimar Rivera” de La Mega 106.9 FM, Lugo confesó que “no quiere callar jamás lo que siente y lo que piensa”. En esa línea, la cantante de 34 años dio su opinión de los Premios Influencers.

“Yo fui la primera mujer influencer de Puerto Rico y no me han invitado a los Premios Influencers, es una falta de respeto”, comenzó. “A los primeros Premios Influencers que yo fui, no me invitaron los premios, me invitó una nominada”, agregó.

La comediante, de igual manera, expuso que, además de no ser invitada, tampoco la nominan. “Ni una mención honorífica”, subrayó.

Al analizar la lista de nominados, según Lugo, ha llegado a la conclusión de que la mayoría “no son influencers”.

Asimismo, resaltó la falta de reconocimiento a “los pioneros”, figuras como Chente Ydrach, Alex Diaz y Eladio Carrión.

“A los nuevos se les ha hecho fácil, se lucran, le cotizan a cualquier marca. Eso era un joseo, como ‘underground’”, detalló.