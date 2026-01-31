Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Natalia Lugo: “Yo fui la primera mujer influencer de Puerto Rico”

La cantante aseguró no haber sido invitada a una premiación local que reconoce a los influencers

31 de enero de 2026 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Natalia Lugo fue la ganadora del premio a Mejor Actriz en el Puerto Rico Film Festival 2021. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Desde las pantallas de los celulares hasta los escenarios musicales y el cine, Natalia Lugo es considerada por muchos como una de las artistas más polifacéticas de su generación. Nacida en New Hampshire pero criada en el corazón de Puerto Rico, la artista comenzó su trayectoria en 2013 como creadora de contenido digital que fusionaba el humor con la música y la reflexión social.

RELACIONADAS

La historia de la intérprete es una crónica de transformación constante. Lo que inició con personajes cómicos como “Francesca”, evolucionó hacia una carrera musical con álbumes como “Fuera del marco” y una trayectoria actoral consolidada con el galardón a Mejor Actriz en el Puerto Rico Film Festival 2021 por la película “La mujer de Héctor”.

En una entrevista para “El Mega VIP con Shalimar Rivera” de La Mega 106.9 FM, Lugo confesó que “no quiere callar jamás lo que siente y lo que piensa”. En esa línea, la cantante de 34 años dio su opinión de los Premios Influencers.

“Yo fui la primera mujer influencer de Puerto Rico y no me han invitado a los Premios Influencers, es una falta de respeto”, comenzó. “A los primeros Premios Influencers que yo fui, no me invitaron los premios, me invitó una nominada”, agregó.

La comediante, de igual manera, expuso que, además de no ser invitada, tampoco la nominan. “Ni una mención honorífica”, subrayó.

Al analizar la lista de nominados, según Lugo, ha llegado a la conclusión de que la mayoría “no son influencers”.

Asimismo, resaltó la falta de reconocimiento a “los pioneros”, figuras como Chente Ydrach, Alex Diaz y Eladio Carrión.

“A los nuevos se les ha hecho fácil, se lucran, le cotizan a cualquier marca. Eso era un joseo, como ‘underground’”, detalló.

La distancia no separa a la comediante Natalia Lugo y su padre

La distancia no separa a la comediante Natalia Lugo y su padre

La actriz y comediante Natalia Lugo y su papá conversan por medio de Skype sobre su experiencia creciendo juntos tras la muerte de la madre de la joven artista y las peripecias que vivieron juntos durante su adolescencia y más adelante como profesional.

Tags
Natalia LugoinfluencerLa MegaShalimar Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 31 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: