Natalia Lugo disfruta de un reencuentro transformador con Dios: “Estoy caminando en fe”

Un “reencuentro” con la fe

Natalia, quien se catalogó en algún momento como una persona agnóstica, pues “vivía una vida como si no creyera en Dios y no tenía ningún tipo de relación con él”, compartió que su proceso para llegar al nivel de fe del que actualmente goza, fue uno que tomó su tiempo.

“Esto no fue un brainwash (lavado de cerebro)” , enfatizó. “Fue una reconciliación que comenzó en 2017 luego del paso del huracán María. Ahí fue de los primeros momentos en los que me encontré con la cruz, con el arrepentimiento y empecé a conocer y hablar con Jesús”, indicó Lugo sin entrar en muchos detalles.

Durante su etapa como joven, a los 17 años, lamentó que se apartó de la fe “estaba en una rebelión y rebeldía, no quería escuchar la palabra y me burlaba de los cristianos. Rechazaba cualquier cosa que tuviera que ver con la iglesia y el evangelio”.

“Dios me dijo que me llamaré Natalie Lugo, un nuevo nombre para dejar su marca en mi. Me siento llena de paz y en gozo constante, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Estoy en claridad, ya no tengo dudas y sé quién es él porque lo conozco” , reiteró.

A diferencia de lo que de ordinario se pudiera pensar luego de una conversión en la fe en el mundo artístico, Lugo no quiere ser encasillada como una cantante religiosa, pues tiene claro que continuará trabajando de manera diligente y “con un espíritu que refleje la gloria de Dios”. “No quiero ser ahora un ente clasificado como una cantante religiosa, no me interesa. Una persona cristiana tiene una convicción desde el espíritu, y eso es algo muy íntimo. Seguiré aceptando los roles que se me asignen y las oportunidades que se me presenten, pero mi intimidad con Dios es intocable, eso nadie lo puede refutar”.