El padre Orlando se despide de El Circo de La Mega: “El pez tiene que volver a su pecera”

Tras un año en la radio comercial, el padre Orlando Lugo anunció durante una misa que no continuará en el espacio para enfocarse en su ministerio.

Ante su congregación en la Parroquia Santísimo Sacramento, en Ponce, explicó que finalizó su contrato en el programa radial mañanero “El Circo de La Mega”.

“Mañana cumplo un año en la radio y para que sepan mi contrato termina mañana. Lo estoy diciendo aquí porque quiero decirlo primero en mis plataformas, pues obviamente hay tristeza en el ambiente. Ya ustedes saben, el pez tiene que volver a su pecera. Así que yo agradezco mucho su paciencia de la comunidad”, expresó.

El sacerdote, comunicador y guía espiritual afirmó: “Estoy contento con lo que el Señor ha hecho”. Este compartía el espacio junto a Sonya Cortés y Funky Joe.

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“Poco a poco, no sabemos cuándo, porque quiero que la casa que me abrió las puertas por primera vez en la radio comercial, hicimos historia en Puerto Rico, pueda hacer una transcisión saludable”, agregó.