La música coral puertorriqueña volverá a tener presencia en escenarios europeos con la participación del Coro Nacional de Puerto Rico en el Vienna Advent Sing 2026, un festival internacional que se celebrará del 26 al 30 de noviembre en Viena, Austria.

La agrupación, integrada por 47 coralistas para esta gira, regresará al encuentro luego de su primera participación en 2006. Como parte de su recorrido internacional, ofrecerá un concierto el 25 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, en Madrid, España, antes de trasladarse a Viena.

En Austria, el coro tendrá presentaciones en distintos espacios, entre ellos el Mercado Navideño del Palacio del Ayuntamiento de Viena y la Catedral de la Abadía de Melk. También participará en un concierto comunitario junto a agrupaciones de otros países, en una actividad que busca promover el intercambio cultural a través de la música.

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Un repertorio de música puertorriqueña

El programa incluirá piezas que forman parte del patrimonio musical de Puerto Rico, entre ellas el tradicional Aguinaldo puertorriqueño, de Narciso Figueroa; Perla del Caribe, de Jesús María Escobar, y Villancico Yaucano, de Amaury Veray.

Para el director del coro, William Rivera Ortiz, esta segunda participación representa una oportunidad para compartir la identidad cultural puertorriqueña con públicos de otros países.

“Nuestra misión es dar a conocer la cultura puertorriqueña. Nuestro repertorio comprende en su mayoría compositores puertorriqueños y algunos de nivel internacional. Vamos a dar a conocer el calor puertorriqueño”, expresó Rivera Ortiz mediante comunicado de prensa.

El director recordó la acogida que recibió la agrupación durante su visita en 2006, cuando, según relató, algunos espectadores los acompañaban en los distintos destinos donde se presentaban. La expectativa es reencontrarse con ese público y compartir nuevamente la música de Puerto Rico.

Por su parte, Brenda Otero, presidenta de la Junta de Directores, destacó el papel de la música coral en la difusión del patrimonio cultural de la isla.

“El amor por Puerto Rico, la música, enseñarle al pueblo nuestra cultura a través de la música coral puertorriqueña. Para mí es un honor inmenso el poder interpretar estas piezas, especialmente las danzas puertorriqueñas, que muchos no las conocen, y que seamos nosotros, el Coro Nacional, quienes llevemos esta voz”, manifestó Otero.

Buscan respaldo para la gira

El Coro Nacional de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro adscrita al Conservatorio de Música de Puerto Rico. Actualmente cuenta con cerca de 100 coralistas dedicados a la interpretación y difusión de la música coral.

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De cara a esta gira, la organización solicitó el respaldo de empresas, entidades e individuos que deseen contribuir a la representación cultural de Puerto Rico en el extranjero.

Las aportaciones pueden realizarse a través de ATH Móvil, en la sección de Donaciones, bajo el nombre /CoroNacionalPR. También pueden comunicarse a los teléfonos 787-942-9220 y 787-645-4979 para obtener información sobre las alternativas de colaboración.