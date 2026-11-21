Diversas personalidades del ámbito tecnológico, político y científico —entre ellas Mark Zuckerberg, Barack Obama y Christopher Nolan— han optado por utilizar el mismo patrón de vestimenta todos los días.

Esta práctica responde a la necesidad de eliminar elecciones cotidianas intrascendentes en su rutina matutina para reservar su capacidad cognitiva y energía mental hacia tareas de mayor relevancia profesional y estratégica, según hipótesis de algunos psicólogos.

La elección diaria del vestuario representa un consumo constante de tiempo y recursos psicológicos que puede afectar el desempeño laboral. De acuerdo con la información divulgada por expertos en psicología, el objetivo de estandarizar la ropa no obedece a criterios estéticos, sino a un método práctico de productividad que simplifica el inicio de la jornada.

Ejemplos de uniformidad en figuras públicas

El fundador de Apple, Steve Jobs, consolidó una imagen característica basada en pantalones vaqueros y un jersey negro. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró a la revista Vanity Fair que durante su mandato limitó su guardarropa exclusivamente a trajes grises o azules para reducir sus pendientes diarios.

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En el mismo sentido, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, adoptó una combinación habitual de pantalones vaqueros y camiseta gris. Durante una sesión abierta de preguntas y respuestas, el empresario explicó que busca despejar su vida para tomar la menor cantidad posible de decisiones sobre asuntos triviales, asegurando que siente que no cumple con su labor si destina energía a aspectos superficiales en lugar de enfocarse en el servicio a su comunidad.

La fatiga por la toma de decisiones y su impacto cognitivo

El fundamento psicológico detrás de esta costumbre es la fatiga por la toma de decisiones, una condición que establece que cada individuo posee un límite diario para elegir antes de experimentar agotamiento mental y una caída progresiva en su productividad. Este fenómeno fue analizado por el psicólogo Barry Schwartz en su charla TED sobre la paradoja de elegir, donde abordó cómo el exceso de opciones afecta el bienestar y la eficiencia.

Una persona toma entre 10.000 y 40.000 decisiones a lo largo del día. Al suprimir elecciones consideradas banales, como determinar qué prendas combinar cada mañana, se libera capacidad de atención para resolver problemas complejos y ejecutar responsabilidades prioritarias durante la jornada.

Beneficios prácticos en la rutina y el hogar

La implementación de este hábito no implica usar exactamente la misma pieza de ropa sin lavar, sino contar con varias unidades idénticas de cada prenda, por ejemplo cinco camisetas y cinco pantalones iguales. Este sistema elimina el tiempo dedicado a revisar el armario y combinar colores, permitiendo aprovechar esos minutos en otras actividades matutinas como desayunar adecuadamente y disminuir el estrés asociado a la imagen personal.