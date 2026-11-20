Alexander Haskin, actor de reparto de la reconocida serie de Netflix “You”, murió a los 38 años, según informó el Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD). El hombre que se había lanzado al mar intentó ser rescatado por la policía portuaria, pero, pese a los esfuerzos, no logró sobrevivir.

Debido a las circunstancias extrañas en las que fue informado su avistaje en el mar el 16 de noviembre, la policía de Santa Monica, Estados Unidos, decidió abrir una investigación al respecto.

Según relataron las personas que se encontraban en el lugar al momento del rescate, el hombre se habría lanzado al agua al oeste del muelle de la localidad costera. Los paramédicos le practicaron maniobras de RCP y lo trasladaron a la cubierta del muelle, donde continuaron con los intentos de reanimación. Sin embargo, fue declarado muerto a las 4:56 p.m., según informó la policía.

“Las pruebas demuestran que el hombre estaba solo y no interactuó con nadie en el período inmediatamente anterior al incidente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboran este hallazgo”, declaró el Departamento de Policía (SMPD) a la revista People. De esta forma se desmintieron las versiones que sugerían que Alexander había sido visto discutiendo con una mujer en la playa momentos antes de arrojarse al mar.

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Además de su breve aparición en la serie de “You”, que tanto adoraba mostrar en sus redes sociales, el actor también había formado parte de los elencos de “The Rookie” y “Mayans MC”. En su tiempo libre era entrenador y nutricionista deportivo certificado. También contaba con un pasado como veterano de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos.

Su padre, Dana Haskin, veterano de la Patrulla de Carreteras de California, declaró al California Post que la última vez que supo de su hijo fue la madrugada del lunes. Aquel día le habría enviado un breve mensaje de texto, aunque el hombre se negó a revelar el contenido del mismo a la prensa. Sin embargo, aquel mensaje habría “generado muchas preguntas” a la familia de por qué tomó esa decisión. “Intentamos comprender lo que hizo”, afirmó el hombre.