El próximo martes, 24 de septiembre, la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, buscará conquistar la sexta corona de Miss Universe 2026 para isla ante miles de seguidores que ya esperan con entusiasmo la noche final del certamen. Para quienes desean vivir la experiencia acompañados de otros fanáticos, Popular Plaza de Distrito T-Mobile volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para seguir cada detalle de la competencia en un ambiente lleno de energía, celebración y apoyo a las candidatas favoritas.

La actividad se llevará a cabo la noche del martes a partir de las 7:30 p.m., cuando Distrito T-Mobile transmita en vivo y de manera gratuita la final de Miss Universe 2026. La iniciativa permitirá que el público se reúna para apoyar a Barreto durante su participación en el certamen, así como para seguir el desempeño de las demás concursantes que aspiran al título universal.

Los asistentes podrán disfrutar de la transmisión a través de las 19 pantallas gigantes ubicadas en Popular Plaza, un espacio que durante los últimos años se ha consolidado como uno de los lugares favoritos para ver eventos televisados de gran convocatoria. Desde importantes competiciones deportivas hasta conciertos, premiaciones y concursos de belleza, el complejo suele reunir a miles de personas interesadas en compartir la emoción del momento junto a familiares y amigos.

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La expectativa por esta edición de Miss Universe es particularmente alta debido a la atención que ha generado el certamen en Puerto Rico durante las últimas semanas. La presencia de delegadas de distintos países, así como las múltiples actividades celebradas alrededor de la competencia, han mantenido el interés del público tanto local como internacional.

Más allá de conocer quién se convertirá en la próxima Miss Universe, la transmisión en Distrito T-Mobile ofrecerá a los asistentes la oportunidad de vivir una experiencia colectiva que ya se ha convertido en tradición para muchos seguidores del certamen. Entre aplausos, emociones y muestras de apoyo a Jennifer Barreto, el evento promete transformar nuevamente a Popular Plaza en un gran punto de encuentro para los amantes de los concursos de belleza.