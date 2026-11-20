El actor estadounidense Jon Hamm ha sido padre por primera vez a los 55 años junto a la también actriz Anna Osceola, anuncia la revista People, que recuerda que la pareja se conoció en la última temporada de “Mad Men”, la serie que le dio la fama.

El bebé es un niño, añade People en exclusiva.

El pasado septiembre, poco después de que se filtrara la noticia de su futura paternidad, Hamm contó que estaba deseando ser padre.

“Lo mejor que no dejo de escuchar es cuánto te cambia para bien. Estoy muy ilusionado. He estado rodeado de niños toda mi vida. He sido profesor, he pasado mucho tiempo con mis sobrinos y sobrinas y todo eso, así que estoy muy emocionado por formar nuestra propia familia”, dijo en el programa “Today”, donde promocionó su serie “American Hostage”.

Hamm y Osceola, de 38 años, se casaron en junio de 2023. Al año siguiente, el actor contó a la revista The Hollywood Reporter que el divorcio de sus padres cuando él era pequeño le había disuadido de la idea de casarse, algo que cambió cuando conoció a la actriz.

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Jon Hamm y Anna Osceola. (Evan Agostini)

“Mis padres no estuvieron casados mucho tiempo, así que no tengo un modelo en el que fijarme y decir: “Ah, así es como se encuentra la felicidad”. Simplemente, llegó un momento en el que supe que quería estar con esta persona, pero cuando le pedí matrimonio, estaba aterrorizado. Pensaba: “¿Qué estoy haciendo?””.