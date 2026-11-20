Peter Hernández, padre del multifacético cantante Bruno Mars, murió, según compartió el propio artista en sus redes sociales. Tenía 74 años.

Hernández se crió en Brooklyn. De ascendencia puertorriqueña y judía, desde muy temprano fue una influencia prominente en la carrera musical de su hijo, también llamado Peter.

De hecho, Mars comenzó a presentarse artísticamente desde que tenía poco más de dos años haciendo una imitación de Elvis Presley junto a la banda en la que tocaba su padre.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre una última vez. Siempre que he hablado de él, he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente en lo que respecta a la música”, lee el mensaje publicado por Mars en sus redes sociales, junto con varias fotografías familiares.

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Padre de seis, Hernández conoció a la madre de Bruno, Bernadette, en Hawái, donde se desempeñaba como bailarina de hula. Peter se quedó en el archipiélago del Pacífico y allí crió a su creciente familia hasta su separación de su entonces esposa.

Bernadette murió en 2013 a causa de un aneurisma cerebral.

En una entrevista con el medio MidWeek en 2014, Hernández comentó sobre su experiencia creciendo en Nueva York: “Yo viví West Side Story, pero sin los bailes”. Al igual que su hijo, creció acompañando a su propio padre a sus presentaciones musicales; allí, mientras escuchaba la orquesta latina, empezaron a arraigar sus primeras influencias musicales.