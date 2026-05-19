Cuando el puertorriqueño Juan Carlos Cosme Torres, conocido artísticamente como Cosme, se mudó a Los Ángeles en 2011 lo hizo con el sueño de poder crear música propia y componer temas que fueran grabados por grandes estrellas de la música. Aunque había logrado vivir de la música, por un tiempo este compositor sintió un desapego por la industria musical que lo puso a dudar si esto era realmente su pasión. Sin embargo, la vida y sus circunstancias, le pusieron de frente una oportunidad que no podía dejar pasar y que le brindó unas de las alegrías más grandes de su vida: traducir y adaptar el tema “I’ll Risk It All” de la súper estrella de la música Bruno Mars.