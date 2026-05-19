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prima:Cosme: el boricua detrás de la versión en español del tema “I’ll Risk It All” de Bruno Mars

El éxito de la canción llevó al cantante con raíces puertorriqueñas a grabar su versión en español

19 de mayo de 2026 - 11:00 AM

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Cosme es un cantautor puertorriqueño radicado en Los Ángeles.
Cosme es un cantautor puertorriqueño radicado en Los Ángeles. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Cuando el puertorriqueño Juan Carlos Cosme Torres, conocido artísticamente como Cosme, se mudó a Los Ángeles en 2011 lo hizo con el sueño de poder crear música propia y componer temas que fueran grabados por grandes estrellas de la música. Aunque había logrado vivir de la música, por un tiempo este compositor sintió un desapego por la industria musical que lo puso a dudar si esto era realmente su pasión. Sin embargo, la vida y sus circunstancias, le pusieron de frente una oportunidad que no podía dejar pasar y que le brindó unas de las alegrías más grandes de su vida: traducir y adaptar el tema “I’ll Risk It All” de la súper estrella de la música Bruno Mars.

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Bruno MarsMúsicaMúsica caribeña
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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