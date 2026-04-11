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Bruno Mars, el “nuevo rey de Las Vegas”, celebra con un desfile y una calle a su nombre

Consolidó su posición como ícono de la famosa “Ciudad del Pecado”

11 de abril de 2026 - 10:43 AM

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Recorriendo el Strip de Las Vegas en un “low-rider” rosado, acompañado por dos coristas, Bruno Mars fue proclamado el viernes como el “nuevo rey de Las Vegas”.Bruno Mars a su llegada a la ciudad. Parada que formó parte de las celebraciones del Día de Bruno Mars.
1 / 17 | Bruno Mars, el “nuevo rey de Las Vegas”, celebra con un desfile y una calle a su nombre . Recorriendo el Strip de Las Vegas en un “low-rider” rosado, acompañado por dos coristas, Bruno Mars fue proclamado el viernes como el “nuevo rey de Las Vegas”. - Steve Marcus
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LAS VEGAS - El viernes, Bruno Mars fue declarado “nuevo rey de Las Vegas” mientras recorría el Strip de la ciudad, en un convertible color rosa con dos coristas a su lado.

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La ciudad rindió homenaje a Mars, que se ha convertido en uno de los artistas emblemáticos de Sin City, con un desfile y dando a una calle el nombre de “Bruno Mars Drive”. Las autoridades declararon el viernes “Día de Bruno Mars”, que inicia ese mismo día su gira mundial Romantic Tour en Las Vegas, en el estadio Allegiant.

“Es todo un privilegio, y quiero darles las gracias de todo corazón por darme esto hoy”, dijo Mars ante una gran multitud en el Strip de Las Vegas.

Mars se une a unos pocos elegidos que tienen una calle de Las Vegas a su nombre: los cantantes de Elvis Presley y el Rat Pack: Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr.

Bill Hornbuckle, consejero delegado y presidente de MGM Resorts International, dijo que Mars ha demostrado que tiene “legado y piernas” para actuar en Las Vegas dentro de unos años.

El cantante lleva más de 15 años actuando en los escenarios de Las Vegas, con más de 140 espectáculos durante su residencia entre 2016 y 2025. Hace dos años abrió The Pinky Ring, una coctelería y discoteca en el Bellagio.

“Quiero mucho a esta ciudad”, dijo Mars.

El cantante se comprometió a donar un millón de dólares al Hospital Infantil de Las Vegas, y MGM Grand, su socio, igualó su donación. La celebración terminó con una breve actuación suya y de su banda “The Hooligans”, un anticipo de lo que los fans pueden esperar esa misma noche en el estadio Allegiant.

“Mi sueño era hacer siempre una fiesta en el barrio y poner a todo el mundo a bailar”, dijo Mars a la multitud.

Cientos de personas esperaron durante horas para ver al artista a altas temperaturas. Deedee Jenkins, residente en Las Vegas, estaba entusiasmada por ver a Mars y le encantaba que se una a las filas de Sinatra y Elvis.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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