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¿Qué le prometió el ex de Hayden Panettiere a su hija tras la muerte de la actriz?

La pareja tomó caminos separados en 2018, pero ambos comparten una hija

18 de agosto de 2026 - 11:51 AM

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Vladímir Klichkó y Hayden Panettiere posan juntos en un evento celebrado en el 2010. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El padre de la hija de la fallecida actriz, modelo y cantante estadounidense Hayden Panettiere, el exboxeador Vladímir Klichkó, afirmó este martes que la familia está atravesando un momento de profundo dolor, y prometió hablar siempre a Kaya de su madre con respeto y que procurará que la recuerde.

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“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. La noticia del trágico fallecimiento de Hayden me entristece profundamente”, escribió Klichkó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de la actriz y su hija en común, nacida en 2014.

Panettiere, que falleció el domingo a los 36 años en Carolina del Sur, “se fue de este mundo demasiado pronto”, añadió el ucraniano, quien señaló que, aunque ambos ya no eran una pareja desde hace tiempo, “Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, de quien él tiene la custodia.

El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. Hayden Panettiere se destacó por años en las populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)Pudo desempeñase en la meca del cine en varias películas. En la foto, junto a Julie Bowen y Tim Allen para el filme "Joe Somebody".
1 / 13 | Hayden Panettiere: una vida dedicada a la televisión y el cine . El padre de la actriz Hayden Panettiere confirmó la muerte de su hija a los 36 años. - Agencia EFE

El excampeón mundial de boxeo conoció a la actriz en 2008 y ambos se comprometieron cinco años después, si bien se separaron en 2018.

Klichkó dijo que Panettiere, conocida por sus papeles en la saga de cine de terror “Scream” y la exitosa serie “Héroes”, construyó “una carrera extraordinaria gracias a su enorme talento, al tiempo que tuvo que enfrentarse a los aspectos más oscuros de una industria muy exigente”.

“Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”, enfatizó, y aseguró que “a nuestra hija Kaya siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue”.

Klichkó expresó sus más profundas condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus admiradores, y pidió a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de la familia durante este momento increíblemente difícil.

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