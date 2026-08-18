Shakira visita zonas afectadas por los terremotos en Colombia

“No hay soluciones mágicas, pero sí el compromiso de no abandonar a una población históricamente olvidada”.

Con estas palabras, Shakira anunció apoyo humanitario destinado a los chocoanos afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el occidente y suroccidente del país el pasado 10 de agosto.

La artista llegó a Quibdó, Colombia, acompañada por el filántropo Howard Buffett y fue recibida por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños. Durante su visita, recorrió las zonas más afectadas de la ciudad para conocer las principales necesidades de las familias damnificadas.

También aseguró que dedicará esfuerzos a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, anunció una cruzada de recaudo para reconstruir las escuelas destruidas y, junto con Buffett, se comprometió a construir 10 nuevos planteles educativos. Además, hizo un llamado al Gobierno, a la cooperación internacional y al sector privado para que se sumen a esta causa.

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1 / 18 | Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega 1 / 18 Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. Carlos Ortega Compartir

Chocó fue el epicentro del movimiento sísmico y, de acuerdo con los primeros reportes, más del 90 % de su territorio sufrió graves afectaciones estructurales. Una situación que agudizó las precariedades en las que ya vivía buena parte de su población, principalmente en las zonas rurales, donde muchas comunidades no tenían acceso a energía ni agua potable y que, tras el terremoto, quedaron con sus viviendas averiadas o derrumbadas.

Según el reporte oficial, con corte al 14 de agosto, el departamento reportó 13 personas fallecidas, 309 heridas, más de 10,900 familias damnificadas, 2,600 viviendas destruidas y 13,000 viviendas averiadas. En Quibdó, un megacolegio que educaba a más de 4,000 niños y niñas quedó con graves daños estructurales, lo que obligaron a sus directivos a suspender las clases.

Así mismo, centros de salud y hospitales, como el San Francisco de Asís, reportaron graves afectaciones, lo que complejizó la atención de los heridos.

“Estoy feliz de volver, de estar aquí con ustedes. Nosotros estamos en Chocó desde hace 22 años con la Fundación Pies Descalzos. Es un lugar que quiero, un lugar en el que he visto crecer a nuestros estudiantes en nuestras aulas y que tengo muchas ganas de ver reconstruirse y pararse de nuevo sobre sus propios pies”, dijo Shakira. La Fundación Pies Descalzos acompaña en Colombia a más de 300 colegios públicos y ha construido o intervenido al menos 22 centros educativos.

A Quibdó llegó en 2005, cuando inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (Intar), destinada a estudiantes de primaria. Desde entonces, la organización ha acompañado a miles de estudiantes y hoy avanza en la construcción de una nueva sede de la Institución Técnica Agrícola (Intar).Según la información publicada por la fundación, el proyecto ya alcanza un 90 % de ejecución y contará con 6,000 metros cuadrados de área construida, con capacidad para recibir a más de 960 alumnos.

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“Espero que todos los niños puedan volver a las escuelas y soñar con el futuro que se merecen”, dijo la artista colombiana, quien también se reunió con la viceministra de Educación, Gledy María Foliaco Rebolledo, y con Rocío Casas, ejecutiva sénior para Colombia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).