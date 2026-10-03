Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
3 de octubre de 2026
88°Lluvias dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia de “El Tío de las Reinas” anuncia dónde y cuándo serán sus exequias

Asimismo, la familia informó que no desea recibir coronas ni arreglos florales

3 de octubre de 2026 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"El Tío de las Reinas". (Instagram)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La familia de José Luis “Joselo” Castro, conocido como “El Tío de las Reinas” en el mundo de los certámenes de belleza, anunció que sus exequias se llevarán a cabo a partir de este jueves, 8 de octubre, en el Teatro Junqueño Rafael A. Castro Pereda, en Juncos.

RELACIONADAS

Según informó su sobrina, Janette Pérez Castro, mediante las redes sociales, el acto para honrar la vida de Castro estará abierto a familiares, amigos y a todas las personas que deseen acompañarlos a despedirlo y recordar su legado.

Las exequias se realizarán de 12:00 p. m. a 8:00 p. m. y estarán a cargo de la Funeraria Miranda de Juncos.

La familia agradeció al municipio de Juncos y a su alcalde, Alfredo Alejandro Carrión, por el apoyo y por asumir la organización de las exequias.

Asimismo, la familia informó que no desea recibir coronas ni arreglos florales. En su lugar, invitó a quienes quieran honrar la memoria de Castro a realizar un donativo mediante un enlace que compartirán el lunes. El dinero recaudado será destinado a St. Jude Children’s Research Hospital en memoria de Castro.

“Gracias a todos los que han estado pendientes y nos han acompañado con tanto amor durante estos días. Pronto estaremos compartiendo el programa completo y más detalles”, detalló Pérez Castro.

El influencer falleció el pasado 29 de septiembre, luego de enfrentar un diagnóstico de cáncer y someterse a un trasplante autólogo de médula ósea como parte de su tratamiento.

Su sobrina fue quien comunicó su muerte en las redes sociales. En su mensaje, lo describió como un hombre “feliz, fuerte, guerrero, soñador” y destacó la esperanza con la que enfrentó su proceso de salud.

La noticia provocó numerosas muestras de cariño entre reinas de belleza y figuras vinculadas a los certámenes, quienes recordaron la cercanía, el apoyo y los consejos que Castro les brindó a lo largo de los años.

El apodo “El Tío de las Reinas” nació de su relación con las candidatas a certámenes de belleza y terminó convirtiéndose en la manera en que era reconocido en la industria. Comenzó en los certámenes cuando acompañó a su sobrina Pérez Castro durante su participación en Miss Puerto Rico Petite 2003. Ella ganó el certamen y posteriormente representó a Puerto Rico en Canadá, donde obtuvo el título de Miss Global Petite 2003.

A partir de entonces, Castro se convirtió en una figura cercana para numerosas candidatas y reinas puertorriqueñas, quienes acudían a él por sus consejos.

En septiembre, antes de someterse al trasplante, Castro había compartido con sus seguidores un mensaje en el que agradecía las muestras de apoyo y expresaba su confianza en el tratamiento.

“Hoy es un día muy importante en el proceso para ganar esta batalla. Hoy es mi trasplante autólogo de médula ósea. Estoy listo, positivo, lleno de fe y con una energía indescriptible”, escribió en ese entonces.

Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián, en el concurso Miss Universe Puerto Rico. La celebración incluyó una visita a la alcaldía.Jennifer Barreto representará a Puerto Rico en la competencia que culminará el 24 de noviembre, cuando se celebre la gran final de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
1 / 17 | Gran fiesta de pueblo para celebrar a Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto . Jennifer Barreto representó al pueblo de San Sebastián, en el concurso Miss Universe Puerto Rico. - Suministrada/Josian Bruno/Wapa TV

Tags
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 3 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: