Familia de “El Tío de las Reinas” anuncia dónde y cuándo serán sus exequias

La familia de José Luis “Joselo” Castro, conocido como “El Tío de las Reinas” en el mundo de los certámenes de belleza, anunció que sus exequias se llevarán a cabo a partir de este jueves, 8 de octubre, en el Teatro Junqueño Rafael A. Castro Pereda, en Juncos.

Según informó su sobrina, Janette Pérez Castro, mediante las redes sociales, el acto para honrar la vida de Castro estará abierto a familiares, amigos y a todas las personas que deseen acompañarlos a despedirlo y recordar su legado.

Las exequias se realizarán de 12:00 p. m. a 8:00 p. m. y estarán a cargo de la Funeraria Miranda de Juncos.

La familia agradeció al municipio de Juncos y a su alcalde, Alfredo Alejandro Carrión, por el apoyo y por asumir la organización de las exequias.

Asimismo, la familia informó que no desea recibir coronas ni arreglos florales. En su lugar, invitó a quienes quieran honrar la memoria de Castro a realizar un donativo mediante un enlace que compartirán el lunes. El dinero recaudado será destinado a St. Jude Children’s Research Hospital en memoria de Castro.

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“Gracias a todos los que han estado pendientes y nos han acompañado con tanto amor durante estos días. Pronto estaremos compartiendo el programa completo y más detalles”, detalló Pérez Castro.

El influencer falleció el pasado 29 de septiembre, luego de enfrentar un diagnóstico de cáncer y someterse a un trasplante autólogo de médula ósea como parte de su tratamiento.

Su sobrina fue quien comunicó su muerte en las redes sociales. En su mensaje, lo describió como un hombre “feliz, fuerte, guerrero, soñador” y destacó la esperanza con la que enfrentó su proceso de salud.

La noticia provocó numerosas muestras de cariño entre reinas de belleza y figuras vinculadas a los certámenes, quienes recordaron la cercanía, el apoyo y los consejos que Castro les brindó a lo largo de los años.

El apodo “El Tío de las Reinas” nació de su relación con las candidatas a certámenes de belleza y terminó convirtiéndose en la manera en que era reconocido en la industria. Comenzó en los certámenes cuando acompañó a su sobrina Pérez Castro durante su participación en Miss Puerto Rico Petite 2003. Ella ganó el certamen y posteriormente representó a Puerto Rico en Canadá, donde obtuvo el título de Miss Global Petite 2003.

A partir de entonces, Castro se convirtió en una figura cercana para numerosas candidatas y reinas puertorriqueñas, quienes acudían a él por sus consejos.

En septiembre, antes de someterse al trasplante, Castro había compartido con sus seguidores un mensaje en el que agradecía las muestras de apoyo y expresaba su confianza en el tratamiento.

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“Hoy es un día muy importante en el proceso para ganar esta batalla. Hoy es mi trasplante autólogo de médula ósea. Estoy listo, positivo, lleno de fe y con una energía indescriptible”, escribió en ese entonces.