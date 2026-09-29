“Fuiste familia”: Misses boricuas despiden a “El Tío de las Reinas”

El mundo de los certámenes de belleza llora la muerte de José Luis Castro, conocido como “El Tío de las Reinas”, tras una ardua batalla contra el cáncer. El reconocido missiólogo se ganó el cariño y el respeto tanto de las candidatas como de sus fieles seguidores, quienes, cada vez que se acercaba una competencia, esperaban con ansias las críticas y recomendaciones del experto.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias y anécdotas para honrar la vida del creador de contenido.

“Hoy estamos de luto por la partida de un ser muy querido en Puerto Rico y muy especial para mí. Siempre recibí del cariño y un apoyo inmenso que guardare con mucho agradecimiento en mi corazón. Que descanse en paz. El cielo hoy recibe un ángel”, escribió la Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto.

Por su parte, la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea, también recordó el legado que dejó Castro entre quienes formaron parte del mundo de los certámenes.

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“Descansa en paz. Tío. Tu presencia física, ya no nos acompañará tu legado. Siempre estará en este mundo de certámenes y en el corazón de todos aquellos y aquellas que pudimos conocerte. Gracias por no tan solo ser un misiologo, sino por ser un amigo y literal como un tío”, expresó.

Los mensajes de despedida también destacaron el vínculo personal que Castro cultivó con varias reinas y profesionales de la industria, más allá de su labor como analista de certámenes.

“Tengo el corazón destrozado, pero aun en medio de este dolor tan profundo, quiero sacar un momento para agradecerle a la vida por haberme regalado el privilegio de tener en la mía a un ser humano tan especial como tú. Gracias por creer siempre en mí, incluso en aquellos momentos en los que ni yo misma creía. Ayer, a las 8:27 de la noche, hablamos por última vez. Fueron apenas tres minutos… tres minutos que hoy guardo como uno de los regalos más grandes que me dejó la vida. Sin saberlo, aquella conversación se convirtió en nuestra despedida. Daría cualquier cosa porque esos tres minutos hubieran durado un poco más. Me quedo con todo el amor que me diste durante tantos años”, relató por su parte la preparadora de reinas, Diana Montero.

Los recuerdos sobre Castro también estuvieron acompañados de referencias a los momentos de afecto que compartió con quienes lo conocieron de cerca.

“A veces no entendemos el verdadero valor de un abrazo hasta que llega el momento en que ya no podemos darlo. Hay abrazos que duran segundos, pero se quedan con nosotros para siempre. Tío, como te lo agradezco, aun mas cada abrazo, cada momento y cada recuerdo contigo. Este es uno que guardaré siempre”, añadió por su parte Miss Grand Puerto Rico 2023, Oxana Rivera.

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Entre los mensajes publicados tras su fallecimiento también sobresalió el de la Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, quien acompañó sus palabras con una entrevista que realizó junto a Castro.

“Mi corazón simplemente no quiere aceptar que ya no estás. Sigo deseando que esto no fuera real. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Quién iba a pensar que esta entrevista se convertiría en uno de los recuerdos que más atesoraría contigo. Fuiste mucho más que un amigo; fuiste familia. Y ese mismo cariño y apoyo que me diste a mí se lo brindaste a tantas mujeres en el camino, creyendo en nosotras y recordándonos siempre de lo que éramos capaces”, sostuvo.

El analista de certámenes se encontraba recibiendo tratamiento para su condición. El pasado 16 de septiembre ingresó al hospital para someterse a un trasplante autólogo como parte de su proceso de tratamiento.