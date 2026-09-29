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Zahara se convierte en la tercera hija de Brad Pitt que se quita el apellido paterno

Cuatro de sus seis hijos han solicitado legalmente eliminar su apellido

29 de septiembre de 2026 - 3:21 PM

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Imagen de archivo de Angelina Jolie y su hija Zahara en la gala de los Globos de Oro de 2025 en Beverly Hills, el pasado 5 de enero EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN (CAROLINE BREHMAN|CAROLINE BREHMAN)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Zahara, hija de los actores estadounidenses Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha quitado legalmente el apellido paterno, y se convierte con ello en la tercera de sus seis hijos en conseguir esa medida de forma oficial, informa la revista People.

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Un tribunal de California aprobó el lunes sin objeciones su petición de llamarse Zahara Marley Jolie en lugar de Zahara Marley Jolie-Pitt.

Angelina Jolie, de 51 años, y Brad Pitt, de 62, tienen seis hijos: Maddox, de 25, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 20, y los mellizos Vivienne y Knox, de 18. La pareja se separó en 2016, tras 12 años juntos y dos años de matrimonio, y finalizó su divorcio en diciembre de 2024.

Cuatro de sus seis hijos han solicitado legalmente la retirada del apellido paterno. Además de Zahara, lo han conseguido también Maddox y Shiloh, que fue su primera hija biológica, mientras que Vivienne está a la espera de la audiencia judicial.

Poco después de que Shiloh se cambiara el nombre en 2024, una fuente cercana a Pitt declaró a People que el actor conocía el cambio y estaba “disgustado”. “Para Brad, por supuesto, no es fácil enfrentarse a los recuerdos de que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los echa de menos”, señaló esa fuente.

A principios de este mes, People añadió que en estos momentos “hay muy poca comunicación” entre Pitt y sus hijos, y calificó la situación de “tragedia”.

Angelina Jolie deslumbró este jueves en la alfombra roja de Venecia a su llegada al estreno de "María", la película sobre María Callas dirigida por Pablo Larraín que compite por el León de Oro de Venecia. Con un vestido largo color topo rematado por una estola de piel que dejaba ver su tatuaje en la espalda y un broche dorado, Jolie fue recibida en el exterior del Palacio del Cine del Lido por una multitud eufórica que no daba crédito a estar viendo de cerca a la estrella de Hollywood. Angelina Jolie.
1 / 14 | Angelina Jolie se roba todas las miradas en alfombra roja en Venecia. Angelina Jolie deslumbró este jueves en la alfombra roja de Venecia a su llegada al estreno de "María", la película sobre María Callas dirigida por Pablo Larraín que compite por el León de Oro de Venecia. - Vianney Le Caer

“Es el resultado de una prolongada campaña de alienación de los hijos contra uno de sus progenitores. Es una realidad increíblemente triste, pero no resulta sorprendente después de años en los que uno de los progenitores ha utilizado a los hijos como arma contra el otro, sin tener en cuenta las consecuencias”, añadió una fuente a la revista.

La expareja de actores, que coincidieron en el rodaje de la película de acción ‘Mr. & Mrs. Smith’, protagonizó un complicado litigio judicial en su proceso de divorcio.

La custodia de los hijos fue uno de los puntos de mayor fricción en la disolución del matrimonio, especialmente tras informaciones que apuntaban a que el trato que el actor les daba pudo ser una de las causas que motivó a la actriz a solicitar el divorcio.

En 2016, el Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles abrió una investigación después de un supuesto incidente en el avión privado de la familia, donde Pitt presuntamente se sobrepasó verbal y físicamente con Maddox. El caso, según el diario Los Angeles Times, se cerró ese año sin hallar indicios de maltrato.

Imagen fechada en Londres el 27 de octubre de 2021, de Angelina Jolie (tercera por la izquierda) y sus hijos Shiloh Jolie (primero izquierda), Zahara (segundo izquierda), Vivienne (tercera derecha), Maddox (segundo derecha), y Knox (primero derecha). EFE/EPA/VICKIE FLORES
Imagen fechada en Londres el 27 de octubre de 2021, de Angelina Jolie (tercera por la izquierda) y sus hijos Shiloh Jolie (primero izquierda), Zahara (segundo izquierda), Vivienne (tercera derecha), Maddox (segundo derecha), y Knox (primero derecha). EFE/EPA/VICKIE FLORES (VICKIE FLORES)
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