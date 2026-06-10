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Otra hija de Brad Pitt y Angelina Jolie busca quitarse legalmente el apellido de su padre

En los últimos años, Shiloh, Vivienne y Maddox también han dejado de utilizar públicamente el apellido del actor

10 de junio de 2026 - 5:00 PM

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Angelina Jolie y sus hijas Zahara Marley (izquierda) y Shiloh (derecha). (FABIO FRUSTACI)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos parece profundizarse.

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Ahora, Zahara Jolie, una de las hijas que el actor comparte con Angelina Jolie, ha iniciado un proceso legal para eliminar oficialmente el apellido paterno y quedarse únicamente con el de su madre.

De acuerdo con información difundida por TMZ, la joven presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para que su nombre legal sea reconocido como Zahara Marley Jolie, dejando atrás el apellido Pitt.

Aunque en los documentos no se explica el motivo de la petición, la decisión no resulta sorpresiva para quienes han seguido la relación entre la familia. Desde hace varios años, Zahara ha evitado utilizar públicamente el apellido de su padre y, según diversos reportes, la comunicación entre ambos es prácticamente inexistente.

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la revista “In Touch”, que señaló que la joven busca formalizar una decisión que ya había adoptado en su vida cotidiana.

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El trámite ocurre poco después de que Zahara concluyera sus estudios universitarios. Según TMZ, Brad Pitt no asistió a la ceremonia de graduación y tampoco habría sido invitado al evento.

Fuentes cercanas al actor señalaron al portal estadounidense que consideran que el distanciamiento entre Pitt y sus hijos está relacionado con la influencia de Angelina Jolie tras la separación de la pareja. Desde esa perspectiva, lamentan que los conflictos familiares hayan terminado afectando la relación entre el actor y varios de sus hijos.

Zahara no es la única que ha tomado distancia del apellido Pitt. En los últimos años, Shiloh, Vivienne y Maddox también han dejado de utilizar públicamente el apellido de su padre, alimentando las versiones sobre una fractura familiar que parece lejos de resolverse.

Una relación marcada por la ruptura familiar

La relación entre Brad Pitt y varios de sus hijos comenzó a deteriorarse tras la separación de Angelina Jolie en 2016. La ruptura derivó en una larga batalla legal por la custodia de los menores y en acusaciones de conflictos familiares que se hicieron públicas durante el proceso de divorcio.

Con el paso de los años, diversos reportes han señalado que algunos de los hijos optaron por alejarse del actor.

Maddox fue uno de los primeros en ser señalado como distanciado de Pitt, mientras que posteriormente Zahara, Vivienne y Shiloh comenzaron a prescindir públicamente de su apellido. Esta situación ha llevado a que la relación del ganador del Oscar con parte de sus hijos sea considerada una de las más tensas y comentadas de Hollywood.

Tags
Brad PittAngelina Jolie
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