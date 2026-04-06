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Foto de Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, desata locura por parecido con su madre

La joven aparece en el video musical de la nueva canción “What’s a Girl to Do”, de la cantante Dayoung

6 de abril de 2026 - 8:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shiloh Jolie (Captura)
Por Servicios combinados

Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, volvió a llamar la atención en redes sociales a sus 19 años, esta vez por su inesperada aparición en el mundo del K-Pop.

La joven participó en el videoclip de la nueva canción “What’s a Girl to Do”, de la cantante surcoreana Dayoung.

Aunque su aparición en el adelanto del video es breve, ha sido suficiente para sorprender a los fans, quienes destacan no solo su presencia y belleza en pantalla, sino también su notable parecido con su madre cuando era mucho más joven.

Este proyecto marca un nuevo paso en la creciente carrera de Shiloh con el mundo de la danza y la música. No es la primera vez que la joven se acerca al K-Pop. En 2025, se volvió viral en redes sociales tras demostrar sus habilidades de baile al ritmo del éxito “APT”, de Rosé y Bruno Mars.

Desde entonces, ha dejado claro que el baile es una de sus grandes pasiones, y no la actuación como en el caso de sus padres. Según ha comentado Angelina Jolie, ninguno de sus hijos tiene interés en convertirse en celebridades.

“A mis hijos no les gusta nada que tenga que ver con ser celebridad, especialmente Shiloh, que lo odia. No es algo normal para ella”, expresó la actriz en 2025 durante el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

La joven Jolie ha trabajado con coreógrafos como Lil Kelaan Carter y Kolanie Marks, quien ha destacado su disciplina y dedicación: “Estoy orgulloso, y no, no hemos terminado. Me encanta ayudar a los bailarines a crecer”, escribió junto a un video, en 2025, en el que “Shi Jolie” muestra su energía y técnica.

Incluso Brad Pitt expresó en 2022 su admiración al verla bailar: “Es algo muy hermoso. No sé de dónde lo sacó. Yo soy puro pie izquierdo”, dijo a Entertainment Tonight entre risas.

Shiloh solicitó eliminar “Pitt” de su nombre al cumplir 18 años, y el cambio fue aprobado en 2024, por lo que ahora utiliza Shiloh Jolie.

Tags
Brad PittAngelina JolieK-pop
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