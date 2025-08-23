¿Qué es de la vida de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt?

Hubo un tiempo en que “Brangelina” era sinónimo de la familia perfecta de Hollywood. Hoy, ese término forma parte del pasado y en su lugar se habla de una nueva manada, el “clan Jolie”, con protagonistas en cuyo guion el apellido Pitt se va desvaneciendo de sus vidas.

Ahora, la batalla Jolie-Pitt se recrudece por la disputa legal en torno a los viñedos Château Miraval, mientras los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie siguen forjando su camino lejos de un progenitor “desesperado” por un acercamiento.

Maddox Chivan

El mayor de los hermanos, Maddox, nació el 5 de agosto de 2001 en Battambang, Camboya, y fue adoptado por Angelina en 2002 y por Brad en 2006. En 2019 se mudó a Corea del Sur para estudiar bioquímica en la Universidad de Yonsei.

Además, tiene experiencia en el mundo del cine, pues apareció con su padre en “World War Z” (2013) y fue productor ejecutivo de “First They Killed My Father” (2017), documental dirigido por su madre.

En 2019 se pronunció en una entrevista con In Touch Weekly sobre si su vínculo con Brad Pitt estaba roto para siempre alegando que “lo que tenga que pasar, pasará”.

Paz Thien

Nacido el 29 de noviembre de 2003 en Vietnam, Pax fue adoptado por la familia en 2007. Es apasionado del arte digital, para el que utiliza el seudónimo “Embtto”, y trabajó como fotógrafo en “First They Killed My Father” (2017).

En una publicación privada de Instagram que se desveló en el Daily Mail, Pax se refirió a Pitt en duros términos en el Día del Padre, al que describió como “un imbécil de clase mundial”, afirmando que “algún día la verdad saldrá a la luz”.

El pasado 31 de mayo, Pax fue vista caminando en aparente estado de embriaguez en una noche de fiesta con amigos, dirigiéndose hacia un club de “striptease” conocido como Showgirls.

Zahara Marley

Zahara Marley Jolie-Pitt nació el 8 de enero de 2005 en Awasa, Etiopía

Zahara Marley Jolie-Pitt nació el 8 de enero de 2005 en Awasa, Etiopía, y fue adoptada por Angelina Jolie ese mismo año, cuando la actriz viajó a África para una misión humanitaria. Desde muy joven ha mostrado inclinación por el mundo de la moda, la joyería y el diseño.

En 2022, comenzó sus estudios en Spelman College, la primera universidad para mujeres negras en Atlanta. En noviembre de 2023, durante su iniciación en la hermandad Alpha Kappa Alpha, se presentó como “Zahara Marley Jolie”, omitiendo el apellido Pitt.

Recientemente, Zahara ha sido noticia por su posible relación sentimental con el actor Elijah M. Cooper, conocido por su papel en la serie ‘Murder Chose Me’, con quien fue vista en Disneyland (California). De momento, ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo.

Shiloh Nouvel

Shiloh, nacida el 27 de mayo de 2006 en Namibia

Shiloh, nacida el 27 de mayo de 2006 en Namibia, es la primera hija biológica de la pareja y la que, en palabras de Angelina Jolie para la revista The Standard, “más se parece a su padre” (físicamente hablando).

Pero el parecido termina ahí porque, al cumplir 18 años, solicitó por vía legal eliminar el apellido “Pitt” de su nombre, para pasar a llamarse Shiloh Nouvel Jolie, petición para la que contrató a un abogado y que fue aprobada por un tribunal.

Además, Shiloh ha mostrado una inclinación artística muy temprana hacia la danza y, en un lanzamiento de la diseñadora francesa Isabel Marant el pasado junio en el que la joven participa como coreógrafa, se ha presentado con el nombre artístico de “Shi Joli”.

Knox Léon y Vivienne Marcheline

Nacidos el 12 de julio de 2008 en Francia, los mellizos son los hijos más jóvenes de la familia. Y aquellos con los que Brad Pitt alberga mayores esperanzas de llegar a reconciliarse.

Vivienne ha demostrado una gran afinidad por el teatro. Trabajó como asistente de producción junto a su madre en el musical de Broadway “The Outsiders”, que ganó cuatro premios Tony y en cuyo programa apareció acreditada como “Vivienne Jolie” omitiendo el apellido Pitt.

Knox, por su parte, ha mantenido un perfil mucho más reservado, pero en noviembre de 2024 apareció junto a su madre en la alfombra roja de los Governors Awards. Además, hace unos días se le vio compitiendo en un torneo de muay thai (también conocido como boxeo tailandés), mostrando un notable cambio físico.

Eran otros tiempos.

Según unas declaraciones recientes al Daily Mail de una fuente cercana al actor, “Brad está desesperado por darles una última oportunidad para reunirse y hacer las paces, aunque sabe que la posibilidad de que acepten pasar tiempo con él es, como mínimo, remota”.