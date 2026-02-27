Maddox también renuncia públicamente al apellido de su padre Brad Pitt

Maddox, el primogénito de Angelina Jolie y Brad Pitt, volvió a quedar en el centro de la escena pública tras aparecer acreditado únicamente como Maddox Jolie en “Couture”, la última película protagonizada por su madre, en la que él trabaja como asistente de producción.

El film basado en un drama en el que Jolie interpreta a una directora de cine estadounidense diagnosticada con cáncer de mama mientras prepara un proyecto en París, se estrenó el 18 de febrero en Francia.

En los créditos finales de la película, el joven de 24 años ya no figura con el apellido compuesto Jolie-Pitt que había utilizado anteriormente. Según la revista People, durante el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en septiembre de 2025, las notas de producción ya lo mencionaban como Maddox Jolie. Sin embargo, en su trabajo previo, “Maria” (2024), la película sobre la cantante de ópera Maria Callas protagonizada por Jolie, había sido acreditado como Maddox Jolie-Pitt en su rol de asistente de producción.

Por el momento no trascendió si la modificación responde solo a una decisión profesional o si implicó también un trámite legal.

La expareja junto a su hijo mayor, Maddox. (AP)

Una decisión que también tomaron sus hermanos

En mayo de 2024, Vivienne fue acreditada como Vivienne Jolie en el programa del musical de Broadway The Outsiders, que ayudó a producir junto a su madre. En agosto de ese mismo año, Zahara se presentó en un video institucional universitario como Zahara Marley Jolie. Y Shiloh, quien nació como Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, realizó el cambio de nombre de manera legal poco después de cumplir 18 años, adoptando oficialmente el apellido Jolie. De acuerdo con el procedimiento vigente en California, debió publicar su solicitud en un diario, como establece la normativa. En ese momento, el abogado de Shiloh señaló que se trató de “una decisión independiente y significativa” tomada tras “acontecimientos dolorosos”.

La revista estadounidense también publicó en 2024 que una fuente cercana a Pitt afirmó que el actor estaba al tanto de la decisión de su hija y que la situación le resultaba difícil. “Ama a sus hijos y los extraña”, citó el medio.

El abandono del apellido paterno también tiene un antecedente en la propia historia de Angelina Jolie. En 2002, la actriz decidió eliminar legalmente el apellido Voight —de su padre, el actor Jon Voight— luego de años de distanciamiento familiar.

Imagen de archivo de Angelina Jolie y su hija Zahara en la gala de los Globos de Oro de 2025 en Beverly Hills, el pasado 5 de enero EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN (CAROLINE BREHMAN|CAROLINE BREHMAN)

El trasfondo de la separación

Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron juntos más de una década, y en 2016 comenzó un proceso de divorcio que se extendió durante ocho años y se resolvió a fines de 2024.

La ruptura estuvo marcada por un episodio ocurrido en un vuelo privado ese mismo año, que derivó en investigaciones oficiales. El conflicto habría incluido una discusión entre Pitt y Maddox, en el contexto de una fuerte disputa familiar. El incidente fue investigado por el FBI, aunque no derivó en cargos penales contra el actor.

Desde entonces, la relación entre Pitt y algunos de sus hijos fue objeto de versiones y especulaciones públicas. Maddox, adoptado por Jolie en Camboya en 2002 antes de que la actriz iniciara su relación con Pitt, fue uno de los nombres más mencionados en aquel momento. Años después, cuando se trasladó a Seúl para estudiar en la universidad, también fue seguido de cerca por la prensa internacional.

Tras la separación de la pareja, los hijos comenzaron a acompañar a Jolie en eventos y alfombras rojas, algo que no ocurrió con Pitt. El acuerdo de custodia establecía un régimen de visitas para los hijos menores, con excepción de Maddox, que ya era mayor de edad.

En distintas entrevistas, Jolie ha señalado que priorizó la estabilidad de sus hijos durante el prolongado proceso judicial. Incluso decidió permanecer en Los Ángeles —una ciudad que ha dicho no disfrutar especialmente— para evitar conflictos vinculados con la custodia.