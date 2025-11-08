Opinión
Feriados
8 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por $35 millones

Conoce los detalles de la denuncia de la expareja

8 de noviembre de 2025 - 8:56 AM

La pareja estuvo en una relación entre 2014 y 2019. (Archivo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense Brad Pitt denunció a la también intérprete Angelina Jolie por 35 millones de dólares por daños en el marco de la batalla legal que mantiene la expareja sobre el Château Mirabal, según documentos judiciales revelados por la revista People.

El medio apunta que a finales de octubre el equipo legal de Pitt presentó mensajes enviados y recibidos por la defensa de Jolie relacionados con la venta en 2021 de la participación de esta en ese castillo y su viñedo en la Provenza francesa.

En uno de esos intercambios, en noviembre de 2023, los abogados de Jolie mencionaban que Pitt había demandado a su clienta por 35 millones de dólares en concepto de daños, y señalaban que el actor era quien debía asumir el gasto de recopilar y presentar los documentos que demostraran o no dichos daños.

Pitt presentó una primera demanda en 2022 alegando que Jolie había vendido su participación en Château Mirabal al grupo Tenute del Mondo pese a su acuerdo previo de que ninguno de los dos se desharía de su propiedad sin el consentimiento del otro.

Jolie negó la existencia de tal pacto y respondió a su vez con una contrademanda alegando que su exmarido estaba librando una “guerra vengativa” en su contra.

Angelina Jolie participó en la alfombra roja de Venecia a su llegada al estreno de "María", que compite por el León de Oro de Venecia. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)Lució un vestido largo color "taupe" rematado por una estola de piel y un broche dorado. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)Jolie firmó autógrafos y se dejó fotografiar por sus seguidores. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)
1 / 11 | Todas las miradas en Angelina Jolie: brilla en la alfombra roja del Festival de Venecia. Angelina Jolie participó en la alfombra roja de Venecia a su llegada al estreno de "María", que compite por el León de Oro de Venecia. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) - Vianney Le Caer

La próxima audiencia pública de este caso, según People, está programada para el 17 de diciembre.

Pitt y Jolie coincidieron en el rodaje de la película de acción “Mr. & Mrs. Smith”, que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston.

Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.

Brad Pitt en 1987."Dallas" (1987-1988) - Randy (GDA)El actor estadounidense Brad Pitt, durante un premio de Fórmula Uno, en una fotografía de archivo. EFE/ Christian Bruna
1 / 55 | Brad Pitt desde sus inicios hasta convertirse en piloto de Fórmula 1. Brad Pitt en 1987. - Archivo
Angelina JolieBrad Pitt
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
