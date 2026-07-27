Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de julio de 2026
80°Lluvias dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Productores reclaman claridad para sostener el auge del cine boricua

La falta de información sobre créditos contributivos y cambios administrativos en el DDEC preocupa a productores y cineastas locales

27 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La película puertorriqueña "Esta isla" está protaginizada por los actores Fabiola Victoria Brown, a la derecha, y Zion Ortiz, a la izquierda.
La película puertorriqueña "Esta isla", protaginizada por los actores Fabiola Victoria Brown, a la derecha, y Zion Ortiz, a la izquierd, es un ejemplo las nuevas producciones cinematográficas que se han producido en Puerto Rico en los últimos años. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

El cine puertorriqueño atraviesa uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. En los últimos años, la producción local ha experimentado un crecimiento notable, el talento boricua ha conquistado espacios en festivales internacionales y una nueva generación de productores ha logrado abrirse camino en mercados fuera de la isla. Sin embargo, ese impulso que cobró fuerza gracias a los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) otorgados en 2023 enfrenta hoy un reto que mantiene en alerta a la industria: la incertidumbre que rodea al Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

RELACIONADAS
Tags
CineCine en Puerto Ricocine puertorriqueñoCréditos contributivos
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: