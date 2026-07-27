El cine puertorriqueño atraviesa uno de los momentos más prometedores de su historia reciente. En los últimos años, la producción local ha experimentado un crecimiento notable, el talento boricua ha conquistado espacios en festivales internacionales y una nueva generación de productores ha logrado abrirse camino en mercados fuera de la isla. Sin embargo, ese impulso que cobró fuerza gracias a los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) otorgados en 2023 enfrenta hoy un reto que mantiene en alerta a la industria: la incertidumbre que rodea al Programa de Cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).