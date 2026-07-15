Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de julio de 2026
82°Bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ya son tres los hijos de Angelina Jolie que legalmente optan por quitarse el apellido de Brad Pitt

Los actores anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024

15 de julio de 2026 - 8:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angelina Jolie y sus hijos Shiloh Jolie, Zahara, Vivienne y Maddox. (VICKIE FLORES)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Maddox y Zahara, dos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, ya están en pleno proceso legal para quitarse el apellido de su padre, según publican varios medios estadounidenses. Algo que ya hizo hace dos años su hermana Shiloh, mientras que Vivienne y Knox ya no lo usan, al menos públicamente.

RELACIONADAS

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados - Maddox, de 24 años, Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne, de 18.

Según recoge People y otros medios, que muestran documentos judiciales, Maddox y Zahara han publicado un aviso legal con su intención de cambiarse el apellido en un medio público. Esta prueba de publicación es, según la legislación de California, el primer paso requerido para cambiarse de nombre. Ambos cumplieron con este requisito en el diario Los Angeles Daily Journal.

Zahara publicó el suyo el jueves 9 de julio, mientras que Maddox lo hizo el martes 7 de julio, señala People. Las audiencias para ratificar su solicitud han sido fijadas para Zahara el 28 de septiembre, y para Maddox, el 14 de septiembre de este año.

Imagen de archivo fechada en Roma, el 24 de octubre de 2021, de Angelina Jolie y sus hijas Zahara Marley (izquierda) y Shiloh (derecha) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
Imagen de archivo fechada en Roma, el 24 de octubre de 2021, de Angelina Jolie y sus hijas Zahara Marley (izquierda) y Shiloh (derecha) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI (FABIO FRUSTACI)

En agosto de 2024, People también confirmó que Shiloh había cambiado legalmente su nombre a Shiloh Jolie y que había presentado la solicitud el 27 de mayo de ese mismo año, fecha que coincidía con su 18 cumpleaños.

Poco después de que Shiloh se cambiara el nombre, una fuente cercana a Pitt declaró a People que el actor conocía el cambio y que el actor estaba “disgustado”. “Para Brad, por supuesto, no es fácil enfrentarse a los recordatorios de que ha perdido a sus hijos. Él los ama y los hecha de menos”, señala la misma fuente.

Una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mano de mayo de 2024 de ‘The Outsiders’, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie.

Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.

De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente Page Six.

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024.

Ese año, una representante de Brad Pitt declaró a la revista People que Pitt no tenía contacto con sus hijos adultos. Por aquel entonces, aún mantenía visitas con sus hijos menores -Knox y Vivienne-, que alcanzaron este 12 de julio la mayoría de edad.

Angelina Jolie se divorció de Brad Pitt tras 12 años de matrimonio.
Angelina Jolie se divorció de Brad Pitt tras 12 años de matrimonio. (Agencia EFE)
Tags
Angelina JolieBrad PitthijosHollywood
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: